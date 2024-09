Rijeka radi na transferu mladog reprezentativca, a sada se u priču uključio i Hajduk

Victor Lind ime je koje se nedavno pojavilo kao potencijalno pojačanje Rijeke. Riječ je o mladom danskom reprezentativcu i igraču Midtjyllanda koji bi trebao biti zamjena za Franju Ivanovića kojeg je Rijeka nedavno prodala u Belgiju u transferu vrijednom četiri milijuna eura!

Lind je desno krilo, a igra dominantno lijevom nogom a prošle sezone bio je na posudbi u Vejleu u kojem je uz probleme s ozljedama zabilježio 12 nastupa bez golova ili asistencija. Novinar Troels Baker Thøgersen s portala Tipsbladet piše kako bi posao trebao biti završen do kraja ovog tjedna.

No, menadžerski krugovi bliski tom tržištu kažu da je oko na mladog Danca navodno bacio oko i Hajduk ili ga isti krugovi pokušavaju ponuditi splitskom klubu. Znači li to da bi Hajduk mogao pokvariti planove Rijeci, vidjet ćeo do kraja tjedna...