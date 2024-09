Joško Jeličić: Sramim se kao Hrvat i čovjek, to što su napravili je žalosno

Derbijem između Rijeke i Dinama (1-1) završilo je 5. kolo HNL-a. Dinamo je tako prvi put u sezoni ostao bez pobjede, ali i dalje je prvi s 13 bodova, a prate ga Rijeka i Hajduk s po 11. Gledajući cijeli tjedan, uključujući i europska natjecanja, stručni komentator Joško Jeličić dao je svoje mišljenje za Max Sport počevši od Rijeke i direktora Damira Miškovića:

"Damir Mišković ima zasluge za sve što je Rijeka napravila u prvih 12 godina, ali je najzaslužniji i za ovaj neuspjeh. Smjenom Sopića je pokazao samovolju. Te stvari se moraju mijenjati. Čuo sam da su tamo treneri u omladinskoj školi loše plaćeni. To se vidi na Šimunu Butiću koji od taktičke obučenosti ima to da prepoznaje dresove za koje igra", kaže Jeličić koji nije zaboravio nerede do kojih je došlo u Ljubljani kad je utakmica protiv Olimpije već bila riješena:

"Jasno mi je da su navijači bijesni i razočarani, ali sramim se kao Hrvat i čovjek. Paliti baklje i gađati žene je sramotno. Činjenica da je svih 50 članova Armade bilo na tribini upućivalo je da bi moglo doći do nereda. Bili su frustrirani i jer su izgubili utakmicu na autocesti prije par dana što također osuđujem", zatim se osvrnuo i na derbi kola:

"Dinamu su opet morali krila igrati na bekovskim pozicijama i to se vidjelo. Rijeka je primila gol na kvalitetu Baturine i Petkovića, a Dinamo se nakon toga ugasio. Oni imaju svojih problema što je Rijeka znala iskoristiti. Podignuli su se u nastavku i nisu dopustili Dinamu da zaprijete", rekao je Jeličić, a kolega Hrvoje Vejić je na to dodao:

"Poslije takvog poraza u utakmici sezone, sigurno nije lako igrati protiv Dinama. To se vidjelo i na početku utakmice gdje se Rijeka nije mogla snaći. Nakon toga je Dinamo krenuo fizički padati što je razumljivo. Rijeka je iskoristila svoju šansu i zasluženo došla do boda".

Ivan Perišić javno je popljuvan i izvrijeđan na društvenim mrežama, čak i na svom Instagram profilu. Hajduk je zatim po prvi put u povijesti svoje Facebook stranice zabranio bilo kakvo komentiranje upravo zbog Perišića što je iznenadilo mnoge navijače Hajduka s obzirom da su njihove uvrede na račun igrača učestale, a nikad prije komentari nisu bili blokirani. Hajduk je svladao Osijek na Poljudu 1-0. Evo što je Jeličić rekao i o utakmici i o blokiranju komentara:

"Smiješno je ovu utakmicu uspoređivati s bilo kojom europskom razinom. Prvo poluvrijeme je izgledalo kao da igraju Stobreč i Omiš. Drugo je Hajduk zaigrao bolje i zasluženo slavio. No, s ovim kadrom teško da Hajduk može puno bolje. Drago mi je što je Hajduk zabranio komentiranje na društvenim mrežama jer ovi igrači nisu zaslužili to vrijeđanje".