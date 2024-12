Regionalni mediji: Doveden je da spasi sezonu u Dinamu, a pretvorit će je u raspad i katastrofu

U prvom subotnjem susretu 17. kola HNL-a, u Kranjčevićevoj ulici, nogometaši Lokomotive su s 3-1 (3-1) pobijedili Dinamo i time produbili krizu aktualnog prvaka. Lokomotiva je povela u 14. minuti golom Roberta Mudražije, ali je Dinamo u igru vratio Marko Pjaca koji je u 27. pogodio za 1-1. Do kraja poluvremena Lokomotiva je stekla veliku prednost od dva gola, a donijeli su je Fran Karačić golom u 37. i ponovno Mudražija koji je atraktivno zabio u 45. minuti za 3-1.

Ovom pobjedom je Lokomotiva napustila dno ljestvice te je preskočila Goricu i Šibenik. Dinamo je ostao treći na ljestvici, a ovo je bila njegova već peta prvenstvena utakmica u nizu bez pobjede. U tom je razdoblju Dinamo ostvario tri remija i dva poraza. Regionalni mediji također su popratili novi debakl Bjeličine momčadi...

- Dinamo izgubio od najslabije ekipe u hrvatskoj ligi, titula im je sve dalje i dalje - piše Klix uz dodatak: 'Lokomotiva je u ovaj susret ušla kao najslabija ekipa na tablici, sa samo 13 bodova, a Dinamu je pobjeda bila neophodna kako bi ostao u utrci s Hajdukom i Rijekom za titulu'.

- Dinamo Zagreb se raspada, navijači u panici - javlja Nova S.

- Doveden je u Dinamo da spasi sezonu, ali čini se da će je umjesto toga pretvoriti u pravu katastrofu - piše Oslobođenje za Bjelicu:

- Zagrebački Dinamo danas je doživio novi težak udarac u borbi za naslov prvaka Hrvatske. Sa 3:1 je Dinamo poražen u gostima kod Lokomotive, koja je do ovog kola bila posljednja na tablici, ali to više nije slučaj. Nenad Bjelica je doveden da Dinamo vrati na pobjednički put nakon posrtaja ekipe na čelu sa Sergejom Jakirovićem, no rezultati su čak i lošiji nego što je ranije bio slučaj. Zbog toga su počele i špekulacije da će Bjelica biti smijenjen već na kraju polusezone.

- KATASTROFA DINAMO ZAGREBA: Modrima su modri obrazi od šamara! - komentira Kurir.

- Potres u Zagrebu: Dinamo smenjuje trenera i direktora zbog novog šokantnog poraza!? - piše Blic.