Rakitić otkrio svoje planove za Hajduk! Njegova izjava o mogućem preseljenju izazvala uzbunu

Ivan Rakitić je svojim dolaskom u Hajduk prošloga ljeta izazvao veliko veselje. Brojni su se navijači okupili kako bi pozdravili vatrenog, a sada se momčad natječe za prvi naslov prvaka nakon 20 godina. Bijeli nikad nisu bili bliže, no izjava Rakitića u intervjuu za Marcu mnoge je iznenadila.

Pitali su ga želi li se vratiti u Sevillu, a on je odgovorio: "Svi u klubu imaju moj broj telefona i nadam se da će me pozvati. Nije mi ostalo još 10 godina nogometa, a svi znaju koliko volim taj klub i grad, moju Sevillu. Bez obzira na kojoj poziciju bih mogao pomoći, uvijek sam spreman vratiti se i pomoći. Uvijek sam dostupan Sevilli i nadam se da će me predsjednik jednog dana pozvati." Kasnije je objasnio svoju izjavu.

"Moja puna koncentracija je na završnicu sezone u dresu Hajduka i pokušaj da osvojimo naslov prvaka. O bilo čemu drugom uopće ne razmišljam. Vidjet ćemo što će se događati nakon sezone, hoću li nastaviti igrati i dalje, ali jasno je da ja kao igrač više ne mogu pomoći Sevilli", rekao je bivši vatreni za 24sata.

"Za neku drugu ulogu sam uvijek otvoren i to sam jasno dao do znanja ljudima u klubu. Meni je u Splitu lijepo, Split je moj dom kao i Sevilla, i nije nemoguća opcija da sa svojom obitelji ostanem živjeti u Splitu, kao i u Sevilli. A možda i na obje adrese, u mom Splitu i mojoj Sevilli", zaključuje Rakitić.