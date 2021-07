Rebićev bivši trener: Dalić bi trebao razgovarati s njim, on je dobar dečko i dobar igrač

U ovom trenutku više uopće nije bitno tko je kriv za bizarnu situaciju u utakmici sa Španjolcima; Ante Rebić koji je usred igre išao mijenjati kopačke ili onaj tko je takvo što Anti Rebiću odobrio. Sada je stvar poprimila šire, mnogo ozbiljnije razmjere, i svakako štetnije za reprezentaciju.

Na djelu je otvorena pobuna (zasada) jednoga reprezentativca protiv izbornika iz koje proizlazi samo jedno: ili Dalić, ili Rebić. Ili će, ako Rebić među suigračima dobije podršku, Zlatko Dalić pod teretom optužbi i nezadovoljstva igrača napustiti kormilo reprezentacije ili će pak zauzeti čvrsti stav kao u slučaju Nikole Kalinića: tko me ne slijedi, taj neka ide svojim putem!

Andrej je zakinut

Jedini reprezentativac u Dalićevoj eri koji ima pravo iskazati svoje nezadovoljstvo je Andrej Kramarić, a on za sada šuti. Na odmoru je. Kramarić, unatoč svojih 20 bundesligaških golova u sezoni, ni sada, ni prije kod Dalića nije valoriziran na odgovarajući način, a to je pozicija polušpice na kojoj se proslavio. Izbornik ga je najčešće koristio na krilu, pa i kao isturenoga napadača, žrtvujući tako njegovu klasu i čineći sve da takav dragulj ne iskazuje svoje najveće vrijednosti.

Andrej je bio žrtva, frustriran i nezadovoljan igrač, pun gnjeva, i u tom svjetlu treba promatrati njegovu dekoncentraciju u odlučujućim trenucima utakmice protiv Španjolske. Međutim, daleko od toga da je Kramarić krivac za poraz i ispadanje s Eura, a još manje su to Ante Rebić i njegova kopačka. Odgovornost je izbornikova, a on je, što god tko mislio o tome, u toj utakmici učinio ono što je smatrao da je najbolje. Kakve god bile njegove odluke i procjene, one su nas dovele do rezultata 3:3 i produžetaka i dvije meč-lopte, Kramarićevu i Oršićevu.

Vratimo se sada Anti Rebiću. Još jednom: za slučaj “kopačka” Ante nije isključivi krivac i nepravedno bi bilo tog klasnoga nogometaša, u kojega smo se zaklinjali, pribijati na stup srama zbog jednog nesmotrenoga gafa. Međutim, postavlja se pitanje – treba li Antu Rebića, nakon što je izravno prozvao izbornika, i dalje zvati u nacionalnu momčad?

Iskusni trener Stanko Mršić vodio je Antu Rebića u RNK Split i upoznao sve strane njegova burnoga karaktera.

– Ante Rebić je dobar dečko i dobar igrač. On je iskazao svoju frustraciju, i treba vidjeti na što se ona točno odnosila – kaže Mršić.

Što biste vi učinili na Dalićevu mjestu, biste li u interesu reprezentacije prešli preko igračevih prozivki?

– Izbornik nekada mora biti prgav, nekada fleksibilan. Po meni, trebao bi razgovarati s Rebićem, saslušati što ga muči i nakon toga donijeti odluku. Znate, izborniku nije lako za vrijeme turnira; tko zna kakvih on sve pritisaka ima od raznih menadžera koji forsiraju svoje igrače. Ne kažem da je Dalić tome podlegao, ali sigurno mu to nije pomoglo u donošenju odluka. Činjenica je kako je izbornik Dalić Rebiću dao dosta šansi, a Ante je doživio dosta kritika nakon Španjolske, sve mu se skupilo i jako ga je pogodilo pa je istresao svoj gnjev. Možda ne na pravu adresu, možda se mogao malo i suspregnuti. Uglavnom, Rebić je dobar igrač koji i te kako može koristiti reprezentaciji, bilo bi ga šteta izgubiti zbog jedne nesmotrenosti – dodao je Mršić.

Ante Rebić doista zbog svoje minutaže u reprezentaciji nije imao razloga biti nezadovoljan i ljut na Dalića. Primjerice, Zlatko Dalić vratio je Antu Rebića u reprezentaciju nakon gotovo dvije i pol godine izbivanja (lipanj 2015. – studeni 2017.), te je Ante svoja 32 nastupa (od ukupno 42) ostvario upravo pod vodstvom Zlatka Dalića. A na Svjetskom prvenstvu u Rusiji bio je – impresivan.

Igrao 199 minuta

Ante Rebić ne može se požaliti ni na minutažu na Europskom prvenstvu. Na travnjaku je proveo 199 minuta, samo četiri minute manje od Nikole Vlašića, ali i više od Brune Petkovića (172), Josipa Brekala (112) i Mislava Oršića (53). Dalić ga je, u nedostatku golgetera, isprobao i kao špicu, potom protiv Španjolaca i na lijevome krilu, a epilog je – nula Rebićevih pogodaka. Kada se tome pribroje i nastupi prije Europskog prvenstva, nesretni Ante Rebić za reprezentaciju nije bio strijelac čak 910 minuta, još od 24. travnja 2019. godine u Budimpešti.

I opet, svaki napadač dospije u krizu, pa iz nje kad-tad ispliva. Ivan Perišić u cijeloj kalendarskoj 2020. godini nije zabio niti jedan pogodak za Hrvatsku, a sada je opet njezin predvodnik i vodeći golgeter. Ante Rebić sigurno vrijedi, vrijedi mnogo, a jedan gaf s kopačkom i malo poganoga jezika sigurno nije razlog za njegovu suspenziju ili eliminaciju.

