Real svladao Atalantu u sjajnoj utakmici, Modrić u sporednoj ulozi. Bayer dobio Inter, tek druga pobjeda PSG-a

Aktualni europski prvak Real Madrid pobijedio je u Bergamu Atalantu sa 3-2 u susretu 6. kola Lige prvaka, Bayern Munchen se protešao Gelsenkirchenom porazivši Šahtar sa 5-1, dok je Bayer Leverkusen u posljednjim trenucim susreta slomio Inter.

Real i Atalanta su odigrali reprizu europskog Superkupa igranog u kolovozu u Varšavi, a "Kraljevski klub" je ponovo slavio. Real je u Varšavi pobijedio sa 2-0, dok je Bergamu bilo 3-2.

"Kraljevski klub" je poveo već u 10. minuti golom Kylana Mbappea, no lider Serie A je izjednačio iz kaznenog udarca u posljednjim trenucima prvog dijela. Aurelien Tchouameni je skrivio kazneni udarac, a Charles De Kerelaere zabio.

Real je u 56. minuti stigao do nove prednosti golom Viniciusa Juniora, a samo tri minute kasnije Jude Bellingham je povećao na 3-1. Ademola Lookman je vratio Atalantu u život smanjivši u 65. minuti. Momčad iz Bergama je u posljednjim trenucima mogla i do boda, no Mateo Retegu je promašio zicer prebacivši gol s nekoliko metara.

Mario Pašalić je za Atalantu igrao do 58. minute, dok je Luka Modrić kod Reala ušao u igru u 84. minuti. Atalanta je deveta (11), a Real na 18. mjestu (9).

Tri boda je dohvatio i Bayern Munchen koji je u Gelsenkirchenu porazio Šahtar sa 5-1.

Ukrajinski sastav koji vodi hrvatski stručnjak Marino Pušić, se dobro držao u prvom poluvremenu, no u nastavku se raspao.

Šahtar je poveo u petoj minuti golom Kevina, no samo šest minuta kasnije izjednačio je Konrad Laimer. U samoj završnici prvog dijela Thomas Muller je doveo Bavarce do prednosti. U drugom dijelu uslijedio je slom ukrajinskog sastava koji je upisao i četvrti poraz. Michaeč Olise je u 70. minuti iz kaznenog udarca zabio za 3-1, na 4-1 je povisio Jamal Musiala u 87. minuti, a konačnih 5-1 postavio je Olise svojim drugim golom u trećoj minuti nadoknade. Bavarci su trenutačno osmi (12), dok je Šahtar na 27. poziciji (4).

PSG je na gostovanju pobijedio RB Salzburg sa 3-0 i napoon probio se na poziciju (24) koja osigurava drugi dio europske sezone. Strijelci za pariški sastav bili su Goncalo Ramos (30), Nuno Mendes (72) i Desire Doue (85).

Sjajnu utakmicu su odigrali RB Leipzig i Aston Villa. Gosti su vodili 1-0 i 2-1, RB Leipzig se oba puta vratio, ali je Villa ipak trećim golom prelomila utakmicu. Zanimljivo, bio je to već šesti poraz njemačkog sastava.

John McGinn je u trećoj minuti doveo Villu u vodstvo. Izjednačio je Lois Openda u 27. minuti, da bi Jhon Duran u 52. vratio prednost gostima. Novo izjednačenje vidjeli smo 10 minuta kasnije kada je za 2-2 pogodii Christoph Baumgartner. Konačnih 3-2 postavio je Ross Barkley u 85. minuti. Lopta je na putu do gola pogodila Lukasa Klostermanna i prevarila Petera Gulacsija.

Bayer Leverkusen je osvojio tri boda porazivši Inter sa 1-0 golom Nordija Mukielea u 90. minuti, a Brest je identičnim rezultatom slavio protiv PSV Eindhoven. Gol odluke zabio je Julien Le Cardinal u 43. minuti.

Na ljestvici nepotpunog šestog kola vodi Liverpool s maksimalnih 18 bodova, dok Bayer Leverkusen, Aston Villa, Inter i Brest imaju po 13 bodova.

Dinamo je trenutačno na 23. mjestu s osam bodova. U srijedu je na rasporedu još devet utakmica.