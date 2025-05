'Legenda s dušom': Evo zašto je Ancelotti zaplakao na spomen Luke Modrića

U subotu se na stadionu Santiago Bernabéu ne obilježava samo još jedan naslov za Real Madrid, već i kraj jedne ere, oproštaj od dvije istinske legende kluba: Luke Modrića i Carla Ancelottija. Njihovo naslijeđe ostat će upisano zlatnim slovima u povijesti "kraljevskog kluba". Emotivni oproštaji stigli su iz kluba, u četvrtak za hrvatskog maestra, a dan kasnije za talijanskog trenera. Njihova posljednja utakmica u dresu Reala i na trenerskoj klupi zakazana je za subotu, u 16.15 sati, protiv Real Sociedada.

Uoči svoje posljednje utakmice na klupi Reala, Ancelotti je održao oproštajnu konferenciju za medije, gdje je, očekivano, u središtu pažnje bio Modrić. "Luka je bio primjer svima. Za trenera je nevjerojatno imati igrača poput Modrića. Ima puno kvalitete, ali u modernom nogometu postoji mnogo igrača s puno kvalitete. Ono što ga čini drugačijim jest to što ima kvalitetu i dušu," rekao je Ancelotti, dodajući: "To mu je omogućilo izvanrednu karijeru, osvajanje mnogih naslova i postajanje legendom Real Madrida. Kad netko uspije spojiti kvalitetu i dušu, on je legenda; kad netko to ne uspije spojiti, on je samo običan igrač."

Upitan hoće li mu posljednji nastup na Bernabéuu biti posebno emotivan, talijanski strateg nije skrivao osjećaje: "Da, brzo se rasplačem. Bit će to dan pun emocija. Ako zaplačem, nema problema. Bit će lijepo, a sve ću podijeliti s Modrićem… koji mi je bio nevjerojatna podrška tijekom ovog razdoblja u Real Madridu. On je fantastična osoba, legenda. Oprostiti se zajedno s njim bit će nešto posebno, nešto predivno."

Ancelotti se osvrnuo i na njihovu dugogodišnju suradnju: "Imali smo snažnu povezanost, i na terenu i izvan njega. Dijelili smo puno toga, od pobjeda do teških trenutaka. On je netko kome vjeruješ, tko ti uvijek pruži ruku. Zaslužuje najveće poštovanje, i čast mi je što ćemo zajedno zatvoriti ovo poglavlje."