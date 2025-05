Španjolci otkrivaju nepravdu iza Modrićevog odlaska. Real ga je otpisao bez riječi? Ovo nije zaslužio

U subotu od 16:15 Real Madrid igra posljednje kolo španjolskog prvenstva, a Luka Modrić će tom prilikom povesti momčad kao kapetan u svojoj posljednjoj utakmici u La Ligi. Ova utakmica bit će poseban trenutak ne samo za Modrića, koji se tako oprašta od španjolskog prvenstva nakon više od desetljeća u klubu, već i za navijače koji će mu zahvaliti za sve od 2012. godine naovamo. Ipak, prema pisanju španjolskog Mundo Deportiva, Modrić nije unaprijed znao da će mu to biti posljednji nastup u dresu Reala na domaćem terenu. Tu je informaciju saznao tek kada je sam pokrenuo razgovor s čelnicima kluba, što dodatno oslikava koliko su dani u "kraljevskom klubu" posljednjih tjedana bili ispunjeni neizvjesnošću.

"To je stvarno nevjerojatno. Hrvatski nogometaš želio je znati je li ovo njegova posljednja utakmica na stadionu Santiago Bernabéu kako bi se mogao oprostiti od svojih navijača. U ponedjeljak je pitao u klubu što se događa s njegovim ugovorom, a kada su mu rekli da ga nemaju namjeru produžiti, ali da se to može promijeniti, odlučio je povući prvi korak", navodi se u tekstu.

"Ono što je stvarno nevjerojatno jest to što hrvatski igrač nije znao ništa o svojoj budućnosti početkom ovog tjedna. Tada je pitao u klubu da sazna hoće li se razmatrati produženje ugovora još jednu godinu, do lipnja 2026. Ne zaboravimo da je prošle sezone, u lipnju, dogovoreno njegovo produženje ugovora za još godinu dana uz značajno smanjenje plaće, smanjenje od oko 40.0% od onoga što je primao do 30. lipnja 2024., s 10 milijuna eura neto (20 milijuna eura bruto) na gotovo šest milijuna, koliko je primao ovu sezonu", piše Mundo Deportivo.

"Moralo se dogoditi da je igrač taj koji o svojoj budućnosti pita klub jer, logično je, želio je znati je li ovo njegov posljednji nastup na stadionu Santiago Bernabéu kako bi se mogao oprostiti od svojih navijača. Odgovor je bio da mu neće produžiti ugovor, ali da još uvijek nemaju ništa jasno. Zapravo je Modrić obavijestio klub o svojoj namjeri da izda priopćenje o oproštaju, što je i učinio prošli četvrtak", dodaju Španjolci pa zaključuju:

"Stvarno nevjerojatno je da hrvatski igrač nije znao ništa o svojoj budućnosti početkom tjedna. Od Reala su ga zamolili da pričeka jer nisu imali jasnu situaciju i da bi prvo klub trebao objaviti sve. No hrvatski reprezentativac im je tada jasno rekao da, ako je namjera kluba ne produžiti ugovor, on će poduzeti korake i objaviti svoj odlazak iz kluba."