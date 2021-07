Prozvana engleska zvijezda odgovorila na kritike: Ja sam htio pucati penal!

Nekadašnji kapetan Manchester Uniteda Roy Keane izjavio je da 19-godišnji engleski reprezentativac Bukayo Saka nije smio biti izvođać zadnjeg jedanaesterca u finalu Europskog prvenstva u kojem je Italija na Wembleyu svladala domaćine i osvojila trofej.

Sakin udarac je obranio talijanski vratar Gianluigi Donnarumma i tako donio naslov svojoj reprezentaciji. Prethodno je talijanski čuvar mreže obranio i udarac Jadona Sancha, a Marcus Rashford je pogodio vratnicu.

Keane smatra da su iskusniji igrači trebali preuzeti odgovornost izvođača.

"Ako si Sterling ili Grealish, ne možeš samo sjediti i gledati kako mladi dečko izvodi jedanaesterac prije tebe. Imaju puno više iskustva, Sterling je osvajao trofeje, morali su izaći pred klinca i preuzeti odgovornost", izjavio je za britanski ITV nekadašnji irski reprezentativac, a onda je dobio i odgovor jednog od prozvanih igrača:

- Rekao sam da želim izvesti jedanaesterac! Izbornik je tijekom turnira donosio brojne dobre odluke, a radio je to i sinoć. Ali ne mogu dopustiti da ljudi govore kako nisam htio izvesti penal, a rekao sam da želim - napisao je Grealish na Twitteru.

I said I wanted to take one!!!!

The gaffer has made so many right decisions through this tournament and he did tonight! But I won’t have people say that I didn’t want to take a peno when I said I will… https://t.co/3mBpKyMoUV