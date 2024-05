FOTO Ferrari neočekivanim potezom sve iznenadio! Ovako nešto nije viđeno već šest desetljeća

Ferrari je objavio da će na šestoj utrci sezone, Velikoj nagradi Miamija, predstaviti poseban vizualni identitet bolida. Povod ovoj novini je proslava 70. godišnjice prisutnosti na Sjevernoameričkom kontinentu. Talijanski tim tako će na Floridi voziti s plavim detaljima na svojim kultnim crvenim formulama.

Poznato je koliko Ferrari drži do tradicije i imidža svoje kompanije pa je odluka iznenadila mnoge, premda se odnosi samo na jednu utrku. Ferrari je posljednji put boje mijenjao prije šest desetljeća. Tijekom dvije utrke u 1964. godini crvenu su zamijenili plavom i bijelom bojom.

GALERIJA Ovako izgleda Modrićev penthouse u centru Zagreba. Vatreni je platio bogatstvo

U Miamiju će plavom obojiti dijelove stražnjeg i prednjeg krila, poklopac za motor, halo zaštitu, bočnu stranu bolida te felge. Vozači Carlos Sainz i Charles Leclerc pred medije su izašli u plavim uniformama kako bi se uskladili sa ovom jedinstvenom akcijom Ferrarija.

U poretku timova Ferrari je trenutačno drugoplasirana momčad sa 151 bodom. Vodeći je Red Bull sa 195 bodova, dok je treći McLaren sa 96 bodova. U poretku vozača vodi Max Verstappen sa 110 bodova, a drugi je Sergio Perez s 85 bodova. Ferrarijevi Leclerc i Sainz su treći i četvrti sa 76, odnosno 69 bodova.

Rolling out our Miami edition for the first time 💙❤️#MiamiGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/UKaZ3qmXo1