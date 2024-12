Poznati nogometaš doživio tešku prometnu nesreću: 'Naše misli i molitve su s njim'

Napadač engleskog premierligaša West Hama Michail Antonio (34) doživio je tešku prometnu nesreću. Klub iz Londona potvrdio je na kanalima društvenih mreža informacije iz engleskih medija. One kazuju da je Antonio sa svojim Ferrarijem bio uključen u nezgodu s ozbiljnom materijalnom štetom. Zna se da je ozlijeđen, ali težina nije poznata.

Antonio je razbio skupocjeni automobil, a fotografije s mjesta nesreće brzo se šire po društvenim mrežama. Ovo, međutim, nije prvi puta da je iskusni napadač sudjelovao u prometnoj nesreći.

"Misli i molitve svih u klubu su s Michailom, njegovom obitelji i prijateljima u ovom trenutku", pišu iz kluba.

Club Statement



West Ham United can confirm striker Michail Antonio has today been involved in a road traffic accident.



The thoughts and prayers of everyone at the Club are with Michail, his family and friends at this time.



The Club will issue an update in due course. pic.twitter.com/v3ZNyR80fd — West Ham United (@WestHam) December 7, 2024

Vozilo je, vidljivo je to iz fotografija, pretrpjelo veliku štetu. Inače, Antonio je poznat po tome što se na Božić 2019. godine odjeven kao snjegović zabio sa svojim Lamborghinijem u kontejner za smeće jedne obiteljske kuće u Londonu.

- Borio sam se da dobijem osiguranje ove godine, nitko me nije htio osigurati. Morao sam se obratiti specijaliziranoj osiguravajućoj tvrtki pa mi je cijena police ove godine ludnica. Sad imam G63. Nudili su mi 10.000 funti za osiguranje Audija A3 ili da platim dvostruko za G63.

Ove je sezone Antonio za West Ham nastupio u 15 utakmica a zabio je jedan pogodak.

Antonio crashing his Lamborghini into a house dressed as a snowman on Christmas Day has to be there pic.twitter.com/0BHK9wS9XD — Michael (@Kelly77722) March 19, 2023