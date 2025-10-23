Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 201
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
STRAŠNE VIJESTI

Poznati bivši nogometaš (41) Hajduka i Osijeka doživio moždani udar, nalazi se na aparatima

Zagreb: GNK Dinamo je novi, stari osvaja? Hrvatskog kupa
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/9
VL
Autor
Stjepan Meleš
23.10.2025.
u 19:39

Ukupno je u prvoj hrvatskoj ligi skupio 78 nastupa, a jednom je zaigrao i za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

Šokantna vijest uzdrmala je medijski prostor, Josip Lukačević (41), nogometaš sa 78 nastupa u elitnom rangu hrvatskog nogometa, iliti HNL-u doživio je moždani udar i nalazi se na aparatima u beznadežnom stanju. Kako su nam javili, Lukačevićevo zdravstveno stanje je jako loše, bori se za život, ali nažalost nema previše nade za poboljšanje... Croatia Salzburg, klub u kojem je Lukačević trener, objavila je neprovjerenu vijest da je nogometaš preminuo, zaista nevjerojatno, ali istinito...

- Teška srca moramo objaviti da nas je zauvijek napustio trener, igrač i prijatelj Josip Lukačević, iznenađujuće prerano", napisali su i dodali: "Oduševio je sve šarmom, poštenjem, ljubaznošću i ljubavlju prema nogometu. Josip je prošle zime zauzeo trenersku poziciju u našem klubu i s ekipom osvojio prvi naslov u još mladoj povijesti kluba. Svojim znanjem i karakteromoblikovao je našu borbenu momčad u ono što je danas -momčad koja može pratiti svakog protivnika u našoj ligi - napisali su iz austrijskog kluba, a vijest su prenijeli brojni mediji.

Lukačević je rođen 3. studenog 1983. u Brčkom. Prvi dodir s hrvatskim nogometom imao je 2005. godine, kada je došao u Hajduk. Za splitske bijele odigrao je samo četiri prijateljske utakmice prije transfera u Široki Brijeg.

U HNL vratio se se 2009. u dresu vinkovačke Cibalije, a nakon jedne sezone prešao je u Osijek, gdje se zadržao dvije godine, a mnogi ga se sjećaju po tome da je promašio penal na Maksimiru 2012. godine koji je bijelo-plavima značio osvajanje Kupa, ali Kelava je pročitao njegov udarac po sredini gola.

Kasnije je Lukačević igrao i za NK Lučko. Ukupno je u prvoj hrvatskoj ligi odradio 78 nastupa, a jednom je nastupio za A vrstu reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

Nećete vjerovati kakav skupocjeni poklon je Modrić kupio suigračima jer je odbio tradiciju Milana!
Ključne riječi
HNL Hajduk Osijek Josip Lukačević

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja