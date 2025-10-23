Poznati bivši nogometaš (41) Hajduka i Osijeka doživio moždani udar, nalazi se na aparatima

Šokantna vijest uzdrmala je medijski prostor, Josip Lukačević (41), nogometaš sa 78 nastupa u elitnom rangu hrvatskog nogometa, iliti HNL-u doživio je moždani udar i nalazi se na aparatima u beznadežnom stanju. Kako su nam javili, Lukačevićevo zdravstveno stanje je jako loše, bori se za život, ali nažalost nema previše nade za poboljšanje... Croatia Salzburg, klub u kojem je Lukačević trener, objavila je neprovjerenu vijest da je nogometaš preminuo, zaista nevjerojatno, ali istinito...

- Teška srca moramo objaviti da nas je zauvijek napustio trener, igrač i prijatelj Josip Lukačević, iznenađujuće prerano", napisali su i dodali: "Oduševio je sve šarmom, poštenjem, ljubaznošću i ljubavlju prema nogometu. Josip je prošle zime zauzeo trenersku poziciju u našem klubu i s ekipom osvojio prvi naslov u još mladoj povijesti kluba. Svojim znanjem i karakteromoblikovao je našu borbenu momčad u ono što je danas -momčad koja može pratiti svakog protivnika u našoj ligi - napisali su iz austrijskog kluba, a vijest su prenijeli brojni mediji.

Lukačević je rođen 3. studenog 1983. u Brčkom. Prvi dodir s hrvatskim nogometom imao je 2005. godine, kada je došao u Hajduk. Za splitske bijele odigrao je samo četiri prijateljske utakmice prije transfera u Široki Brijeg.

U HNL vratio se se 2009. u dresu vinkovačke Cibalije, a nakon jedne sezone prešao je u Osijek, gdje se zadržao dvije godine, a mnogi ga se sjećaju po tome da je promašio penal na Maksimiru 2012. godine koji je bijelo-plavima značio osvajanje Kupa, ali Kelava je pročitao njegov udarac po sredini gola.

Kasnije je Lukačević igrao i za NK Lučko. Ukupno je u prvoj hrvatskoj ligi odradio 78 nastupa, a jednom je nastupio za A vrstu reprezentaciju Bosne i Hercegovine.