Povratak najboljeg skijaša svih vremena! Hirscher će se ponovo utrkivati i to pod novom zastavom

Najbolji skijaš svih vremena, Austrijanac Marcel Hirscher (35), najavio je povratak u Svjetski skijaški kup. U mirovinu je otišao 2019. godine, nakon što je sa svega 30 godina osvojio svoj osmi uzastopni Veliki kristalni globus. Skijanju će se vratiti iduće sezone, ali ovoga puta pod zastavom Nizozemske. Pravo nastupanja za zemlju na obali Sjevernog mora ima preko majke koja od tamo vuče podrijetlo.

"Jako žalimo zbog njegove odluke da zatraži promjenu i nastupa za Nizozemsku, ali smo na kraju ipak to podržali", javili su iz Skijaškog saveza Austrije. Moguće je da će Hirscher nastupati na Svjetskome prvenstvu iduće godine. Usprkos mirovini, nastavio je aktivno skijati. Na svjetskim prvenstvima je do sada osvojio sedam zlata i četiri srebra.

VIDEO Filip Zubčić na postolju nakon dvije godine

Hirscher je u karijeri upisao 67 pobjeda. Od toga su 32 bile u slalomu, 31 u veleslalomu, jedna u superveleslalomu i tri u paralelnim utrkama. Uz njega, još je jedan veliki skijaš najavio svoj povratak u Svjetski kup uz promjenu zastave.

CONFIRMED: Marcel Hirscher will return to the FIS Alpine World Cup at the age of 35 for the Netherlands 💥⛷️#fisalpine pic.twitter.com/Biff25RBHS