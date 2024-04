Proslavljeni talijanski nogometaš Alessandro Del Piero i mnoga ugledna imena dolaze u Hrvatsku

Nakon što je proteklih godina ovaj festival svjetskog glasa privukao poznata imena kao što su Darijo Srna, Mario Ančić, Matt Barnes, Stephen Jackson, Stephen Espinoza i Miško Ražnatović, ovogodišnje treće izdanje Sunset Sports Media Festivala u Zadar

dovodi nove, globalno poznate zvijezde. Proslavljeni talijanski nogometaš, a danas popularni komentator talijanskih TV kuća i CBS/ Paramount+, Alessandro Del Piero bit će počasni gost trećeg izdanja Sunset Sports Media Festivala u lipnju. U ekskluzivnom razgovoru 1:1, Del Piero će ispričati sve o profesionalnom životu nogometaša, ali i o svom prelasku iz nogometa u medije. Uz njega, u Zadru će svoje tajne podijeliti i Guillem Balague, nagrađivani autor biografija najvećih nogometaša kao što su Messi, Ronaldo i Maradona.

Za sve sportske zaljubljenike organizatori pripremaju brojna iznenađenja, a već su sada najavili dolazak Ivice Kostelića i proslavljene tenisačice Bojane Jovanović. Od 6. do 8. lipnja svi posjetitelji imat će jedinstvenu priliku u Zadru upoznati brojne

sportske i medijske zvijezde te saznati iz prve ruke što ih motivira, te otkriti najnovije trendove iz svijeta sporta i bussinesa.

„Zadar će i ove godine biti centar okupljanja najvećih imena iz svijeta sporta i medija. Kao i do sada, siguran sam da će se vrhunskom organizacijom i sinergijom različitih stručnjaka, čarolija Hrvatske uspješno prenijeti na svjetsku pozornicu. Gosti prepoznaju važnost ovakvog događaja i posebnu atmosferu i to je jedan od razloga zbog kojeg festival iznimno brzo raste iz godine u godinu. U suradnji s našim glavnim strateškim partnerima iz Sofascorea želimo postati najrelevantnija konferencija takve vrste u svijetu te nastaviti širiti priču o Hrvatskoj kao nezaobilaznoj sportskoj destinaciji“, izjavio je Damjan Rudež, direktor Sunset Sports Media Festivala i proslavljena NBA zvijezda.

Renomirani stručnjaci na panelima raznovrsne tematike Bogati program trodnevnog festivala ponudit će brojne zanimljivosti. Uz izvanredan talent za pripovijedanje i sjajnu sposobnost uspostavljanja povjerenja, Guillem Balague, istaknuti pisac i televizijski novinar sa CBS Sportsa, proslavio se kao autor ekskluzivnih autobiografija za svjetske sportske ikone poput Lionela Messija, Pepa Guardiole i Diega Maradonne. Na predavanju „The Storyteller“, zajedno s reporterom TNT Brasila Fredom Caldeirom, Balague će otkriti tajne koje se kriju iza umjetnosti prenošenja priča o životima i karijerama najvećih imena u svijetu sporta. Sudionicima će približiti zanimljivosti stvaranja nevjerojatnih autobiografskih djela te postizanja statusa najprodavanijeg međunarodnog sportskog autora, stoga je ovo prilika da svi zainteresirani zarone u svijet sportskih legendi kroz oči ovog vrsnog autora. Sportski velikan Ivica Kostelić podijelit će Damjanu Rudežu i svim posjetiteljima svoja bogata iskustva osvajanja sportskih terena i rasvijetliti tajne koje stoje iza njegovog dokumentarnog filma. Na panelu „The game behind the game“ posjetitelji će imati priliku iz prve ruke saznati što muči NBA zvijezde i tko stoji iza njihovih uspješnih karijera u NBA-u od Mattea Zurettija, zaduženog za međunarodne

odnose i marketing u Udruženju igrača NBA lige te direktora Udruženja igrača Eurolige Boštjana.

U Zadar stiže i Mezna AMarzaooqi, generalna direktorica Instituta za razvoj lidera pri Ministarstvu sporta Saudijske Arabije, Dino Ruta, voditelj sportskog menadžmenta na Bocconiju i Jefrey Gertrulla, čovjek koji stoji iza produkcije najgledanijeg TV spektakla na svijetu – SuperBowla. Svima je poznato kako je sport uvijek bio moćan alat korišten u diplomaciji diljem svijeta, a iskusna grupa panelista koju čine Michele Ciccarese, direktor marketinga i strategije u SERIE A, Maja Poljak, odbojkašica i koordinatorica za EU fondove HOO-a i Josip Pavić, državni tajnik Ministarstva turizma i sporta na panelu „Atletico Diplomatico“ podijelit će svoje perspektive o tome kako sport i politika surađuju u prevladavanju svih granica. Inspirativne priče, iskustva, networking i dijeljenje znanja u gradu s najljepšim zalaskom sunca na svijetu, pratit će uzbudljiv i raznolik zabavni program, što s razlogom pozicionira Sunset Sports Media Festival nezaobilaznom stanicom za sve ljubitelje sporta i medijske industrije.