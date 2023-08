Plavi osiguravaju europsku jesen: Na putu do velike zarade u LP stoji moćan prvak Grčke

Nakon što su nogometaši Dinama u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka pobijedili Astanu u Maksimiru s 4:0, nisu dali da se uđe u nekakvo samozadovoljstvo. Ni nakon uvjerljive partije i pobjede 3:0 u Istri u plavom taboru nisu 'poletjeli'. Doduše, jesu poletjeli zrakoplovom u 4000 kilometara daleku Astanu, ali su nogama čvrsto na zemlji.

Tako se od Bišćana moglo čuti da ništa s tih 4:0 nije gotovo, od najboljeg igrača Luke Ivanušeca da vrag nikad ne spava, da i u uzvratu treba biti maksimalno ozbiljan iako se smije biti opušteniji.

No doista ne vjerujemo da plavi mogu ispustiti tu prednost, prije bismo rekli da su već mogli rezervirati novi let, ovaj put za Atenu. Istina je da u nogometu nikad nije gotovo dok doista nije gotovo, ali ne vidimo što bi se trebalo dogoditi da plavi ne zaigraju u trećem pretkolu Lige prvaka s grčkim prvakom za tjedan dana.

GALERIJA Dinamo uz ogromnu dominaciju razbio Astanu na krilima čudesnog Ivanušeca

Velike razlike u zaradi

Prolaskom Astane Dinamo će osigurati europsku jesen, u najgorem slučaju igrat će u Konferencijskoj ligi, no jasno je da su apetiti znatno veći, da je želja skupina Lige prvaka. Naravno, veliki je sportski motiv igrati s najjačima u elitnom razredu europskog nogometa, čak ni skupina Europske lige u kojoj bi Dinamo bio konkurentniji nije loša, no Konferencijska liga ipak je daleko od plavih ambicija. Ne samo sa sportske strane već i financijske.

Liga prvaka ozbiljno bi napunila proračun plavih, posjetimo da ulazak u skupinu donosi više 15,6 milijuna eura, a svaki u njoj osvojen bod 930 tisuća eura. Utješno bi za plave bilo ući u play-off Lige prvaka, dakle preskočiti AEK u trećem pretkolu. Tu bi se zaradilo već pet milijuna eura pa, ako bi plavi ispali, otišli bi u skupinu Europske lige i dobili još 3,6 milijuna, a za svaki bod 210 tisuća eura.

Ulazak u skupinu Konferencijske lige ne donosi puno manje novca nego skupina Europske lige, 2,94 milijuna eura, a svaki osvojeni bod 166 tisuća eura.

VEZANI ČLANCI:

Gdje će Dinamo završiti, tek ćemo vidjeti, no sve će biti jasnije danas nakon Astane i dvije utakmice s AEK-om (za tjedan i dva dana). Neće biti lako preskočiti grčkog prvaka, a predmnijevamo da će danas u Kazahstanu apsolvirati Astanu.

Iako AEK-u prvenstvo još nije počelo, a plavi su u punoj natjecateljskoj formi i ritmu i to im je prednost, Grci su izuzetno jaki. Iskusio je to i Nenad Bjelica sa svojim Trabzonsporom, AEK je slavio s 3:1, bivši trener Dinama izjavio je kako su Grci izuzetno neugodni, rastrčani, ne daju suparniku da diše. Kako je Bjelica vodio plave kroz kvalifikacije Lige prvaka, uočio je da je AEK dosad najjači suparnik s kojim će se, valjda, Dinamo sresti u kvalifikacijama Lige prvaka.

Dovoljno je to upozorenje, a poslali su ga Grci i u ostalim pripremnim utakmicama, dobili su s 3:0 Antwerp, prvaka Belgije, ukrajinski Šahtar s 5:0 i grčki Volos s 3:0. Jedino ih je pobijedila Lokomotiva, momčad Silvija Čabraje slavila je s 1:0, no valja reći da je to bio tek početak priprema grčke momčadi, njihova prva utakmica.

Zoran Slišković igrao je za Dinamo i za AEK i on u susretima hrvatskog i grčkog prvaka prednost daje AEK-u.

VEZANI ČLANCI:

Bit će pakleno u Ateni

– Da, AEK je favorit. Ima kvalitetu i više strasti u igri od Dinama. Mislim da će proći dalje. Dinamo ima dobre igrače, majstore, ali i AEK-ov roster je odličan. Očekujem dvije jako dobre utakmice. Velika prednost Dinama je što ima tehničare koji mu omogućuju da dobro igra s loptom. S druge strane, oni su momčad bez jakog i brzog tempa u igri, za razliku od AEK-a. To je i razlog zašto mislim da je AEK favorit i ima veliku priliku pred sobom – rekao je za BN Sport Slišković koji je uživao igrajući u Ateni te upozorio na paklenu atmosferu koja čeka plave.

– Jako dobro znam atmosferu u Maksimiru i na stadionu AEK-a i razlika je velika. Atmosferu na novom AEK-ovu stadionu nije lako pronaći bilo gdje u svijetu, malo koja momčad ima takav privilegij. Dinamo će provesti vrlo tešku noć. AEK je moja velika ljubav, ako budem mogao, doći ću u Atenu na utakmicu, a sigurno ću biti na uzvratu u Zagrebu – kazao je Slišković.

Bit će još jako puno riječi o AEK-u, no plavi prvo trebaju danas odraditi svoj posao u Kazahstanu, razumljivo je da oni zasad o Grcima ne razmišljaju, no mi vjerujemo u taj hrvatsko-grčki okršaj.

VIDEO Sprema se veliki preokret s Livakovićevim transferom? U priču se uključio još jedan klub