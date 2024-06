To smo htjeli čuti: Luka Modrić jednom rečenicom na dočeku izazvao opće ludilo u Madridu

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić poručio je u nedjelju navečer navijačima Real Madrida "vidimo se iduće sezone", čime je potvrdio da će produžiti ugovor koji istječe ovaj mjesec.

"Kako sam sretan što sam opet ovdje!" rekao je 38-godišnji Modrić u obraćanju publici na stadionu Santiago Bernabeu tijekom proslave osvajanja Lige prvaka. Puno vam hvala na podršci tijekom čitave godine. Ovaj pehar je također i vaš. Vidimo se iduće sezone", dodao je Modrić.

Time je potvrdio da će potpisati novi ugovor s klubom za koji igra od ljeta 2012., komentirala je klupska televizija Real Madrid TV tijekom prijenosa slavlja. Sadašnji ugovor mu istječe 30. lipnja. Real Madrid je u subotu pobijedio s 2-0 Borussiju Dortmund u finalu Lige prvaka odigranom u Londonu, čime je petnaesti put postao prvak Europe. Realov predsjednik Florentino Perez rekao je nakon utakmice novinarima da je "siguran da će Modrić nastaviti igrati još godinu dana".

🚨🤍 Luka Modrić confirms he’s staying at Real Madrid next season: “See you next season, Madristas!”.



He’s set to sign the new contract this week, matter of time. It’s all agreed. 🇭🇷 pic.twitter.com/aC38Adnhjq