Doznajemo zašto je Hrgović ostao bez snage! Odletio je vidjeti kćerkicu i to ga je skupo koštalo

Prvu veliku priliku svoje profesionalne karijere – a na stolu je bio pojas privremenog prvaka IBF organizacije – Filip Hrgović nije iskoristio. A rijadskim porazom od pet godina mlađeg Daniela Duboisa propustio je i prigodu da se u rujnu bori na Wembleyu protiv Anthonyja Joshue.

Nakon što je Hrga dobio prve dvije runde, ponajprije zahvaljujući desnim direktima, Dubois je hrvatskom teškašu počeo raditi štetu svojom brzom prednjom lijevom. Već nakon četvrte runde, "cutman" Ian Johnson krpao je Hrgovićevu desnu arkadu, a nakon dvije runde "rascvala" se i njegova lijeva arkada, za koje iz Filipova stožera sumnjaju da su, barem jedna, nastale od udarca glavom.

Spašavao se od nokauta

Već u šestoj rundi Hrgović je izgledao jako iscrpljeno, a u sedmoj se jedva spasio od nokdauna zahvaljujući svojoj otpornoj bradi. Nažalost, jednominutni predah nije mu puno pomogao pa je Dubois odmah nasrnuo na njega i nakon 57 sekundi osme runde isposlovao medicinski prekid. Hrgović tako ni u ovoj borbi nije bio na podu, ali se nije ni dobro proveo.

Kad je sudac u ringu John Latham odveo Hrvata u neutralni kut da njegove posjekotine pogleda službeni liječnik, on je nešto šapnuo sucu na uho, a ovaj je pokazao da je borba završena. U tim trenucima iscrpljeni Hrgović nije se nimalo protivio toj odluci jer su mu obje arkade bile razbijene, baš kao i njegov borbeni duh, i trebat će prilično vremena da sve to zaraste. Trebat će vremena i da prođe gorak okus ovog poraza u borbi u kojoj je bio proglašavan za favorita (a takvim se i sam smatrao), a taj pelin najbolje će se poništiti prvom sljedećom pobjedom.

Kako saznajemo, sve je za Filipa krenulo loše još prije tri tjedna, kada je na sparingu u Houstonu zaradio ozljedu lijeve arkade koja je bila takva da se razmišljalo i o otkazivanju borbe. No, Hrga borbu otkazao nije, već se zaputio u Hrvatsku kako bi prvi put vidio novorođenu kćer. Nije odolio očinskim nagonima, a i odstupio je od svojih načela prema kojima je, u pravilu, prije borbe članove obitelji (osim u posljednje vrijeme supruge) držao podalje od sebe.

Nažalost, negdje po putu Filip je pokupio virozu pa je bio izbačen i iz ritma treninga (bio je na antibioticima i nije trenirao pet dana), što se osjetilo i u njegovu kondicijskom statusu tijekom borbe. Jer, već u sedmoj izgledao je kao da boksa 12. rundu. I tako se dogodilo da hrvatski teškaš nije iskoristio značajnu psihološku prednost koju je imao, no u tom svojem samopouzdanju dopustio je protivniku da se razmaše i da osjeti krv i ranjivost favorita, što je i kapitalizirao.

Ono što ovog časa Hrgoviću ne ide u prilog i na što se s guštom osvrću njegovi hejteri, ali i neki neutralni promatrači, jesu njegove izjave uoči ove borbe. I sad ga to košta jer Google sve pamti, pa se čak i pojedini hrvatski mediji naslađuju sadržajima i naslovima koji će to više Hrgovića prikazati kao napuhanu priču. Jer, na koncu ga je taj "ne baš pametni" Dubois taktički nadmudrio, a to bi moglo sugerirati da je Don Charles pripremio bolju taktiku od Hrgovićeva američkog trenera Ronnieja Shieldsa.

Ključ je, čini se, bio taj Duboisov prednji direkt kojim mu je otvorio desnu arkadu, no zavrtjela se priča da je tu bilo i Englezovih ilegalnih udaraca glavom koji nisu sankcionirani. A zna se dogoditi, ako do ozljede dođe zbog nedopuštenih udaraca, da se boduju runde koje su dotad odrađene, a Hrgović je, navodno, do tada vodio 4:3. No, kada je liječnik procijenio da Hrgović dalje ne smije, sudac u ringu odlučio je da su ozljede nastale od dopuštenih udaraca pa je prekinuo borbu i proglasio tehnički nokaut.

Doduše, već i prije same borbe protiv Duboisa za Hrgovića je stigla loša vijest, koje on, pripremajući se za svoju borbu, nije bio svjestan. Naime, upitan koga bi volio vidjeti nasuprot Joshui u rujnu na Wembleyu, Turki Alalshikh, šef saudijske državne agencije za zabavne sadržaje (GEA), kazao je sljedeće:

– Ja bih protiv Joshue volio vidjeti Deontaya Wildera. To bi bila sjajna predstava za Wembley.

Dakle, tako je "njegova ekscelencija", javno iskazala da više cijeni Wildera od Hrgovića, a nakon što su obojica svoje borbe izgubila, očito će na Joshuu netko treći. Možda Daniel Dubois, a možda i Zhilei Zhang, koji je Wildera nokautirao.

Warrenu tri milijuna dolara

Doduše, nije ključni igrač današnjeg profi boksa digao ruke od hrvatskog teškaša. Pokazao je to i dolaskom u bolnicu gdje su se krpale Hrgovićeve arkade. A insajderi nam prenose da mu je Turki kazao da je pružio dobru borbu, da njegov put nije gotov i da za njega ima priredbu potkraj godine.

A što ovaj poraz pak znači za Hrgovića, to nam tek ostaje vidjeti. Jedno je sigurno, a to je da će mu povratak na svjetski vrh, kojem se jako približio, biti vrlo težak, a vjerojatno i usporen. Osim ako u ovoj novoj formuli okršaja između promotora ne dobije novu priliku i ne skine neko veliko ime.

A u ovoj prigodi u Rijadu se dogodilo to da je svih pet boraca koje je izabrao Frank Warren pobijedilo onih pet koje je izabrao Eddie Hearn. U to ime Queensberry Promotions dobio je nagradu od tri milijuna dolara, što će, nadamo se, podijeliti ovih pet Warrenovih pobjednika.