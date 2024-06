FOTO Jedan od najvećih trenera svih vremena dobio domovnicu: 'Oduvijek sam se ponosio hrvatskom zastavom'

Hrvatski premijer Andrej Plenković u Banskim dvorima održao je prijem za legendarnog hrvatsko-američkog NFL trenera Billa Belichicka (72). Plenković je Belichicku uručio domovnicu, dok je premijer dobio loptu za američki nogomet te mu je pokazano kako ju je pravilno držati.

"Zadovoljstvo mi je pozdraviti Billa Biličića Belichicka, našeg Hrvata i Amerikanca. On je treća generacija čiji su baka i djed iz Hrvatske, iz Draganića između Zagreba i Karlovca, krajem 19. stoljeća otišli u SAD, kao i brojni Hrvati tada u valu migracija. Tradicionalno su živjeli u Pennsylvaniji, živjeli su od svoga rada i nastojali se integrirati u američko društvo uz puno muke i truda.

Gospodin Belichick je kao potomak Hrvata u SAD-u u sportskom smislu dosegnuo vrhove vrhova. Američki nogomet, koji u Hrvatskoj nije toliko praćen, u SAD-u je najgledaniji i najpopularniji sportski događaj, osobito kada se igra Super Bowl.

Gospodin Belichick ih je osvojio osam, dva s New York Giantsima i šest s New England Patriotsima. To znači da je najbolji trener američkog nogometa svih vremena", rekao je Plenković.

"Velika je čast primiti domovnicu i biti ovdje. Hvala vam na gostoprimstvu. Moji roditelji su imigrirali u SAD, a moj otac je odrastao u domu u kojem se govorio samo hrvatski jezik. Radnu etiku stekao sam od bake i djeda te roditelja.

Temelji tih lekcija postavljeni su u Hrvatskoj. Oduvijek sam se ponosio hrvatskom zastavom. Lijepo je biti ovdje, hvala na toploj dobrodošlici i priznanju. Volim Hrvatsku, hvala vam", izjavio je Belichick.