Stiže nevrijeme u Hrvatsku: Osam regija pod meteoalarmom, DHMZ moli građane za oprez

Inače mnogima mrski ponedjeljak će biti promjenjivo oblačan te će vrijeme biti nestabilno, javlja Državni hidrometeorološki zavod.

"Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, a lokalno je moguće i grmljavinsko nevrijeme. Prema večeri postupno smirivanje i djelomično razvedravanje, ponajprije na jugu. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, uz pljuskove prolazno pojačan. Na Jadranu će puhati jugo te sjeverozapadnjak, kratkotrajno i jak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 19 i 24 °C", navode u prognozi za danas.

Izdan je narančast meteoalarm za karlovačku, osječku, kninsku, splitsku i zagrebačku regiju, dok je za riječku, gospićku i dubrovačku regiju izdano je žuto upozorenje, što znači da bi vrijeme moglo biti potencijalno opasno.

Foto: DHMZ

"Izraženi, obilni pljuskovi praćeni grmljavinom. Lokalno moguća tuča. Budite na oprezu i svjesni mogućnosti lokaliziranog poplavljivanja manjeg broja građevina uz lokalni prekid aktivnosti na otvorenom. Očekuju se teški uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te mokrih kolnika. Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu", upozorava DHMZ.

Vrijeme u narednim danima

"Djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Mjestimice će padati kiša, lokalno i pokoji pljusak s grmljavinom, osobito u Istri. Najviše sunčana vremena očekuje se u Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, na sjeveru unutrašnjosti sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 15, na moru i do 18 °C. Najviša dnevna od 21 do 26 °C, u goju malo niža.", najavljuje DHMZ za sutra.