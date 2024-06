Osvojili su milijune na lutriji, ali kada su htjeli podignuti novac - šokirali su se!

Dobitnici lutrije koji su otkrili da su osvojili nevjerojatnih 35 milijuna funti završili su bez novca kao i prije kupnje listića od 2 funte. Kad su Edwina i David Nylan odigrali Lotto 23. prosinca 2015., nikada nisu mogli zamisliti da će pogoditi svih šest dobitnih brojeva na aplikaciji Lottomobile. U nečemu što se u početku moralo činiti kao pravo čudo, siromašni Nylans shvatili su da je svaki od njihovih šest brojeva - 01 - 02 - 04 - 19 - 28 - 41 - dobitan, donijevši im nevjerojatnu svotu od £35,410,034, piše Mirror.

No, njihovi su se snovi srušili nakon što su pokušali podići svoj jackpot - a sve zbog praznog bankovnog računa. Edwina iz Fleetwooda, Lancashire, rekla je u to vrijeme: ‘Kad su se pojavili brojevi, izgledalo je da smo pogodili svih šest i osvojili jackpot, ali kad sam provjerila, nije bilo ništa. Nazvala sam službu za korisnike i osoba s kojom sam razgovarala rekla je da iz svojih zapisa vidi da smo namjeravali kupiti te brojeve, ali rekli su da kupnja nije prošla jer smo imali samo 60 penija na računu’.

VEZANI ČLANCI:

‘Pokušali smo nadoplatiti račun i nismo shvatili da se ni to nije registriralo. Dobivate e-poruku za potvrdu kupnje, ali nisam se sjetila provjeriti jer je to bilo neposredno prije Božića i bila sam jako zauzeta. Služba za korisnike mi je rekla da to istražuju sa svojim IT odjelom’, dodaje.

Edwina, koja je dala sve od sebe da ostane pozitivna, nastavila je: ‘Užasnuta sam, ali što možemo? Igrali smo godinama i neko vrijeme smo imali svoj online račun, tako da nije da nismo znali što radimo. Nisam se previše očajavala, kao obitelj se držimo zajedno i jednostavno moramo biti zahvalni za ono što imamo’.

Unatoč tako teškom razočaranju, par je također rekao da će nastaviti igrati lutriju - nadajući se da će sljedeći put imati više sreće. U izjavi, glasnogovornik lutrije rekao je: ‘Igrač je pokušao kupiti online srećku za loto više puta 23. prosinca od 19:00 nadalje (krajnji rok za kupnju listića je 19:30), međutim, nije bilo dovoljno sredstava na igračevom računu - pa pokušaji kupnje nisu bili uspješni’.

VEZANI ČLANCI:

‘Igrač bi svaki put primio poruku o pogrešci koja bi to potvrdila. Nemamo nikakvu evidenciju da je igrač pokušao dodati sredstva na svoj račun, niti bi itko iz našeg tima za korisničku podršku imao ikakvu vidljivost brojeva koje je igrač pokušao kupiti jer se ta razina detalja ne bi prikazala na zaslonu ispred njih’, dodaje.

‘Kada bilo tko uspješno kupi listić na web stranici Lutrije, vidjet će ekran za potvrdu kupovine, primiti e-poruku s potvrdom o kupnji i moći će vidjeti listić na svom mrežnom računu Nacionalne lutrije’, nastavlja, ‘Samo listići koji su uspješno kupljeni mogu sudjelovati u izvlačenju. Dakle, na igračima je da osiguraju da imaju dovoljno sredstava na svom računu kako bi dovršili kupnju’.

Blagajnik je napravio grešku, a on se nije žalio: Kada je stigao doma dočekalo ga je ugodno iznenađenje