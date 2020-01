Odbio hrvatsku reprezentaciju, a navijači ga ne prestaju vrijeđati: Boli me mozak od njega...

Noćas je u NBA ligi na domaćem terenu Miami slavio sa 122-111 nad Portlandom. Trail Blazersi nijednom nisu bili u prednosti, a Miami je u trećoj četvrtini došao do najvećih +24 i bez većih poteškoća mirno došao do 17. domaće pobjede u 18 nastupa. Slovenski razigravač Goran Dragić je s 29 koševa i 13 asistencija bio najbolji kod Heata za koje nije nastupio Jimmy Butler. Bam Adebayo je ubacio 20, a Derrick Jones 19 poena.

Trail Blazerse je predvodio Damian Lillard s 34 koša i 12 asistencija. Mario Hezonja je dobio 19 i pol minuta i drugu utakmicu zaredom ubacio 10 koševa (šut 4/6), nakon što se dva tjedna nije igrao zbog bolova u leđima. Hezonja je uz to imao po dvije blokade i dvije osvojene lopte te po jednu asistenciju i skok.

Ipak, ni te brojke nisu zadovoljile navijače Portlanda koji ove sezone, blago rečeno, nisu naklonjeni našem košarkašu.

Naime, on je ovo ljeto s Portlandom popisao ugovor za ligaški minimalac. Hezonja je u Portland stigao kao slobodan igrač nakon što mu je istekao ugovor s New York Knicksima za koje je igrao prošle sezone. Prije New Yorka, Hezonja je prve tri sezone u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta proveo u Orlando Magicu koji ga je izabrao kao petog na draftu 2015. godine. Hezonja je u Blazersima uzeo dres s brojem 44, isti broj koji je u tom klubu nosio legendarni Dražen Petrović kada je 1989. godine postao prvi hrvatski igrač u NBA ligi. Ipak, kao ni Dražena, ni njega ne ide najbolje u franšizi iz Oregona. I dok je veliki kapetan sreću pronašao odlaskom u Netse gdje je stigao do All-Star brojki iako nikada nije zaigrao na susretu najvećih zvijezda NBA lige, Hezonja se još od dana u Orlandu muči kako bi opravdao svoj peti izbor na draftu. I dok se Hezonja često oglašava putem društvenih mreža (sjajan je u Fortniteu, to smo naučili), navijači Blazersa manje su impresionirani njegovim nastupima u dresu omiljenog im kluba.

Nedavno su ga vrijeđali na Twitteru, a nastavilo se istim ritmom i sinoć za vrijeme i nakon utakmice s Heatom.

Posebno im je zasmetala obrambena reakcija našeg košarkaša koji je ispao naivan kada je na fintu Bama Adebaya 'poletio' zrakom te ostavio čist prolaz za koš Amerikanca.

Iako se može naći opravdanje za našeg igrača zbog toga što je preuzeo u obrani Adebaya kojeg je čuvao Tolliver, a tada je Hezonja vjerojatno očekivao povratak Tollivera na Adebaya da bi se on stigao vratiti na igrača kojeg je čuvao, Duncana Robinsona.

Ipak, Tolliver je odlučio zatvoriti Robinsona, a dvojac iz Portalnda tako je ispao prilično naivan u obrani.

- Izgledali su kao banane u pidžami - glasio je jedan od komentara na Twitteru, aludirajući na popularni crtić.

Naravno, našlo se tu i psovki zbog slobode izražavanja na društvenim mrežama, ali našlo se i zanimljivih komentara.

- Hezonja je jedan od deset najvećih draft promašaja u prošlom desetljeću - komentirao je jedan korisnik, a nisu puno blaži bili ni ostali.

- Vidio sam dosta od Hezonje za cijeli život. Lillard s ovime mora igrati

- Sjećate li se kada smo mislili da će Hezonja biti dobar?

- Za svaki dobar potez Hezonja doda tri loša. U dobroj momčadi on nije igrač za rotaciju, a to dosta govori u kakvom su stanju Blazersi

- Ako je Hezonja igrač, ja sam Batman

Ostale komentare na igru Hezonje možete pročitati ovdje.

Hoćemo li uskoro Hezonju gledati u Europi još se ne zna, ali možda bi se tada Hezonja javio i izborniku Mršiću te bio na raspolaganju reprezentaciji.

Podsjetimo, Hezonja nije igrao na Europskom prvenstvu 2017. godine, a nakon prozivki kapetana Ukića i pojedinih suigrača izjavio je kako nije bio u mogućnosti zbog ozljede.

Dodajmo i kako su se čelnici Hrvatskog košarkaškog ljetos požalili da do njega ne uspijevaju doći jer im se ne javlja, a za hrvatske nacionalne medije ne govori već tri godine.

- Tu se nema više što reći. On je pred Eurobasket 2017. imao problem s koljenom i to mogu razumjeti, ali ne mogu razumjeti nejavljanje. Te stvari ne bih više niti komentirao - rekao je na ovogodišnjoj Ljetnoj ligi Stojko Vranković, predsjednik HKS-a.

