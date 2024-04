Hrvatska senzacija ostvarila je snove. Sljedeći korak? Odvesti reprezentaciju na najveće natjecanje

Zagrebačka košarkašica Nika Mühl ostvarila je nedavno sve svoje snove. Nakon košarkaških početaka na betonskom igralištu u Travnom i igranja za nekoliko zagrebačkih klubova odlazi na studij u Ameriku gdje je igrajući za sveučilište UConn ostvarila sjajne rezultate. Njezine dobre igre dovele su do toga da bude izabrana kao 14. na draftu za WNBA ligu.

Imam divne ljude oko sebe

Nika će se pridružiti Seattle Stormu, gdje će naslijediti ikonu poput Sue Bird, koja se umirovila 2022. godine nakon četiri naslova tim klubom. Međutim, ulazak u roster neće biti lak, s obzirom na to da tim vraća osam igračica iz prethodne sezone, te dodaje dva nova imena i četiri nove igračice u trening-kamp. Najviše rangirana hrvatska košarkašica na draftu ostala je Koraljka Hlede koja je 1998, bila izabrana kao četvrta. Uz Niku i Koraljku u WNBA ligi od naših igračica okušale su se još samo Vedrana Grgin i Ivana Dojkić.

– Mislim da sam izuzetno sretna jer imam predivne ljude oko sebe, svoju sestru, obitelj, ljude koji me prate kod kuće i u publici – rekla je Nika koja dolazi iz sportske obitelji.

Naime, sestra Hana također je košarkašica i igra u SAD-u, a roditelji Darko i Roberta također su se u mladosti bavili košarkom, ali su zbog ozljeda bili prisiljeni završiti karijeru. Sa samo 12 godina Nika je počela trenirati u košarkaškom klubu Zagreb. Potom prelazi u Croatiju 2006, gdje je, kao kadetkinja, sudjelovala u osvajanju Prvenstva Hrvatske. Nakon toga odlazi u Trešnjevku. Nakon Europskog U18 prvenstva, za Niku su se počeli zanimati američki koledži. A na tom EP-u do 18 godina ona je imala prosjek od 10,9 koševa, 5,7 asistencija i 5 skokova po utakmici. Među brojnim ponudama koje su stigle bila je i jedna koja se ne odbija, ona s University of Connecticuta, američkog sveučilišta čije su ekipe, pod vodstvom čuvenog Luigija "Gena" Auriemme, osvojile 11 naslova prvakinja NCAA Divizije 1 – najviše u povijesti američke ženske sveučilišne košarke.

– U početku me nitko nije htio u ekipi. Nisam baš bila dobra i uvijek bi me birali posljednju, ali mi je bilo izazovno igrati s njima jer su bili stariji, viši i jači od mene. Htjela sam biti bolja i pobijediti ih. Prvo mi to baš i nije polazilo za rukom, no kako su godine prolazile, počela sam te iste dečke pobjeđivati. I danas kad dođem u Zagreb redovito sam tamo na košu, zabavno je i dođe mi kao odličan trening. Svi žele igrati jedan na jedan sa mnom, ali sad me više nitko ne može pobijediti – rekla je jednom prilikom Nika, dodavši:

– Sve je počelo na košu ispred zgrade. Prije nego što sam krenula na košarku, trenirala sam brojne druge sportove, poput triatlona, plivanja, odbojke i tenisa, ali sam uvijek odlazila na koš s dečkima i to mi je bilo deset puta bolje od mojih tadašnjih treninga. Kad su roditelji shvatili da je to nešto čemu više težim i što me više zabavlja, upisali su me na košarku i odmah sam se zaljubila u ovaj sport – rekla je Nika.

Najviše je napredovala u Trešnjevci.

– Treneri Vidaković, Rački, Nemec i Galovac napravili su od mene odličnu igračicu. Imali su jako dobar sklop teretane i treninga na terenu, što tada nijedan drugi klub nije imao. Pružili su mi priliku da zaigram za seniorke – priča Nika.

Ostat će zapamćena po utakmici prvenstva Hrvatske za kadetkinje kada je u dresu Trešnjevke protiv Podravca ostvarila quadruple-double. Njezina je ekipa slavila s nevjerojatna 124 koša razlike (146:22), a Nika je završila utakmicu s 10 koševa, 10 skokova, 10 ukradenih lopti i 17 asistencija. Dan poslije u finalu protiv Vodica u pobjedu 83:46 ugradila je 14 koševa, 13 skokova i 10 asistencija.

Zarađivat će samo 5000 eura?

Tijekom sezone Nika Mühl bila je jedna od najboljih igračica svoje ekipe koja je ponovno igrala i na završnom turniru četiri najbolja sastava NCAA prvenstva, a ujedno je postala i vlasnica brojnih rekorda po asistencijama Connecticuta te jedna od najboljih obrambenih igračica sveučilišne lige. U sveučilišnoj karijeri u UConnu ostvarila je 686 asistencija i time postigla rekord sveučilišta, a imala je i rekordan broj asistencija u jednoj sezoni. Ostvarila je 284 asistencije u sezoni 2022./2023. Nika je još prošle sezone postavila i rekord UConna po broju asistencija u sezoni, premašivši i legendarnu Sue Bird, četverostruku WNBA i svjetsku te peterostruku olimpijsku prvakinju. Zanimljivo, nakon U-Conna Sue Bird je čitavu WNBA karijeru provela u Seattle Stormu, istom klubu u kojem će igrati i Nika.

– Ovdje sam naučila toliko toga, ne samo vezano za samu košarku, već i kako biti profesionalac i kako zavoljeti taj proces u kojem svaki dan želiš pobijediti samog sebe. Postoji jako puno problema s kojima se susrećem u svome sportu. Za početak ženska košarka ima znatno manje medijskog pokrića i izloženosti u usporedbi s muškom košarkom. Taj nedostatak vidljivosti jako utječe na popularnost sporta, pronalazak sponzora i ukupan rast ženske košarke – pogotovo u Hrvatskoj. U Americi je ove sezone ženska koledž košarka bila jednako popularna i gledana kao i muška. Žensko finale NCAA gledalo je u jednom trenutku čak 12,6 milijuna gledatelja. Bavljenje sportom, bilo to profesionalno ili amaterski, donosi brojne dobrobiti i za mentalno i za fizičko zdravlje i može donijeti toliko predivnih životnih iskustava, uspomena i novih ljudi – istaknula je Nika.

Prije dvije godine bila je nominirana među deset kandidatkinja za nagradu Nancy Lieberman, koja se dodjeljuje najboljoj organizatorici igre u elitnoj diviziji američke sveučilišne košarke. Riječ je o jednoj od najprestižnijih nagrada u ženskoj sveučilišnoj košarci, a kandidatkinje moraju pokazati karakteristike vođe, kao i svoje košarkaške sposobnosti.

Zanimljivo je da Nika nikada nije do sada zaigrala za seniorsku reprezentaciju Hrvatske. Jednom prilikom je rekla da joj je velika želja nastupiti za Hrvatsku na Olimpijskim igrama. To bi se moglo dogoditi 2028. godine u Los Angelesu, naravno ako se naše košarkašice tamo plasiraju. S njom u rosteru, ali i njezinom sestrom Hanom koja igra za sveučilište Indiana, hrvatska ženska reprezentacija mogla bi se pretvorili u moćnu ekipu. Zadnji put je igrala za Hrvatsku na europskom juniorskom prvenstvu 2019. godine u Sarajevu. Na tom EP-u Hrvatska je nesretno u osmini finala izgubila od Rusije, nakon produžetaka (81:83), a Nika je imala devet skokova i 11 asistencija. Nakon tog poraza Hrvatska je do kraja izgubila sve utakmice i osvojila 15. mjesto, bili smo bolji samo od Srbije.

Caitlin Clark bila je izabrana kao broj jedna na draftu za Indianu, a zanimljivo je da su se upravo Nika i Caitlin ove sezone susrele u polufinalu Final Foura. Nika je u toj utakmici igrala obranu na Clark i limitirala je na samo 17 koševa. To je najmanji broj koševa koje je Clark postigla u svojoj posljednjoj sveučilišnoj sezoni na jednoj utakmici.

Prema ligaškim pravilima određeni su honorari za rookie igračice, tako da najviša u poretku ima najveći honorar, a ostale sve niže. Nika će u prvoj sezoni biti plaćena koliko i sve košarkašice odabrane između 13. i 24. mjesta, odnosno 67.249 dolara. Drugim riječima, Nikina mjesečna plaća u Seattleu bit će nešto viša od 5000 eura bruto. Ukupno joj ugovor garantira 211.300 dolara za tri godine, uz mogućih 85.785 dolara za četvrtu godinu. Nika bi dakle u prve četiri godine NBA karijere mogla zaraditi 300 tisuća dolara. Inače, najveću plaću u WNBA ligi trenutačno imaju tri košarkašice – Arike Ogunbowale, Kahleah Copper i Jewell Loyd. Sve tri su na 241.984 dolara godišnje. Nika naravno neće biti jedina strankinja u Stormu. U rosteru za novu sezonu tu su još Kamerunka Dulcy Mendjiadeu, Australka Ezi Magbegor, koja je ove sezone igrala Ligu prvakinja za Prag, i Jade Melbourne.

Nika s ponosom nosi nakit s oznakom "ZG" na zubima. U jednom TikTok videu objasnila je da je zubni nakit rad Gabby Elan i da njime pokazuje svoje poštovanje rodnom gradu.