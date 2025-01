Novak Đoković svojoj majci Hrvatici jedno nikada nije mogao oprostiti: 'Sve smo od njega skrivali'

Ponajbolji tenisač u povijesti Novak Đoković danas je igrač s najviše osvojenih Grand Slam naslova (24) i najvećom zaradom u teniskoj povijesti od nagrada na turnirima (186 milijuna dolara), ali u počecima karijere bilo mu je izuzetno teško. Đoković se morao puno odricati tijekom svojeg života, već kao dijete s 12 i pol godina napustio je obiteljski dom kako bi pohađao tenisku akademiju legendarnog hrvatskog tenisača Nikole Pilića. Odvojenost od sina je jako teško pala njegovim roditeljima, ocu Srđanu i majci Dijani.

Također, oba roditelja imala su zdravstvenih problema, a to su tajili od Đokovića kako bi se mogao neometano posvetiti karijeri i igraju tenisa.

- Skrivali smo od njega sve probleme koje smo imali. To smo radili da ga ništa ne bi ometalo dok je na terenu. Kada sam operirana, Novak je svaki dan zvao na kućni telefon, a pošto sam se obično ja javljala, a tih dana je čuo ili Srđanov ili Đorđev glas, stalno je pitao gdje je mama - rekla je svojevremeno majka Novaka Đokovića.

- Oni su mu govorili da sam u trgovini, te u banci, da sam otišla ni sama ne znam gdje, ali bi me on onda zvao na mobitel. Ja sam iz bolničke sobe pokušala da prilagoditi glas tako da on ne osjeti da se nešto događa, a sve njih sam zavjetovala da ne smiju reći da sam operirana - dodala je Dijana Đoković, koja je inače porijeklom Hrvatica, njezin otac se zove Zdenko Žagar i po nacionalnosti je Hrvat.

- Kao da je osjetio da se nešto događa, pošto je cijelo vrijeme pitao jesam li dobro. Kada se vratio, Srđan je otišao da ga dočeka na aerodrom, a ja sam sebe natjerala da se oporavim do njegovog dolaska i dočekam ga na nogama. Željela sam mu otvoriti vrata stana. I to se i dogodilo. Tata mu je rekao na povratku sa aerodroma šta se dogodilo i on mi je kupio buket cvijeća, ali mi to nikad nije zaboravio. Nije mi mogao oprostiti što mu nismo rekli - izjavila je Dijana Đoković.