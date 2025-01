VIDEO Pogledajte kako su Đokovića ispratili s terena, Srbin je imao poruku za publiku

Čak jedan sat i 21 minutu trajao je prvi set kojeg je Zverev dobio u tie-breaku protiv Đokovića. Nakon što Zverev nije iskoristio ni jednu od pet break lopti, a Đoković imao tri neiskorištene, njemački tenisač je bio bolji u tie-breaku sa 7-5. Odmah potom je Đoković došetao do mreže i predao dvoboj.

„Nisam uopće trenirao nakon meča sa Alcarazom. Prvi put sam lopticu udario sat vremena prije polufinalnog dvoboja protiv Zvereva. Pokušao sam napraviti sve kako bi bio spreman, ali krajem prvog seta su počeli sve jači bolovi. Ovaj put se nisam mogao nositi s tim. Da sam osvojio prvi set možda bih pokušao boriti se još određeno vrijeme. U svakom slučaju, nesretan kraj“, rekao je Đoković.

Dio australske publike zviždao je Đokoviću nakon što je predao meč, a isto su činili i kada je u četvrtfinalu protiv Carlosa Alcaraza zatražio medicinski time-out. Oni su tada mislili da Đoković namjerno zove dulju stanku kako bi razbio ritam suparnika. Zvižduci su ubrzo utihnuli kada su svi shvatili da je Đoković ustvari predao meč, a ne zatražio time-out.

Anyone else feeling devastated for Novak Djokovic?



This is not how it was supposed to end. 😭pic.twitter.com/KQ5v1znqa0