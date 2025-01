Đoković otkrio zašto je predao meč u polufinalu Australian Open. To je šokiralo cijeli teniski svijet

U finalu Australian Opena, prvog Grand Slam turnira u godini, igrat će dvojica najboljih svjetskih tenisača, branitelj naslova Talijan Jannik Sinner i Nijemac Alexander Zverev. Prvi tenisač svijeta Sinner pobijedio je u polufinalu Amerikanca Bena Sheltona sa 7:6 (2), 6:2, 6:2 za nešto više od dva i pol sata igre.

Shelton izjednačio rekord

Sinner će tako imati priliku obraniti naslov pobjednika u Melbourneu gdje je prošle godine osvojio premijerni Grand Slam pehar u karijeri. Potom je 2024. bio najbolji i na US Openu. Godinu dana mlađi Shelton ovim je ulaskom u polufinale izjednačio dosadašnji najbolji rezultat na Grand Slam turnirima, na US Openu je 2023. također nastupio u polufinalu.

Shelton je daleko više mogao zakomplicirati polufinalni dvoboj protiv Sinnera. Na startu meča poveo je 2-0, ali se Sinner vratio. No, kod 5-5 je Amerikanac došao do novog breaka i potom servirao za 1-0 u setovima. Nije izdržao pritisak Sinnera koji je vratio izgubljeno, dominirao u tie-breaku i potom poveo 4-0 u drugom setu. U trećem se setu Shelton držao do 2-2 kada je uslijedio novi break 23-godišnjeg Talijana i otvoreni put prema slavlju koji je začinjen s nizom od pet osvojenih gemova.

Prije Sinnera finale je izborio Zverev i za to mu je bio potreban samo jedan odigrani set. Drugi tenisač svijeta Zverev dobio je tie-break prvog seta protiv Đokovića koji je potom predao meč zbog ozljede mišića noge.

– Mislim da smo moj tim i ja napravili sve što smo mogli da se oporavim za polufinale. Krajem prvog seta počeo sam osjećati sve jaču bol. Bilo mi je jasno da ću morati voditi veliku borbu s tim u nastavku meča i danas takvo što nisam imao u sebi. Nisam mogao dalje – rekao je Đoković i dodao:

– S ovom sam se ozljedom već borio tijekom karijere. Ranije me nije toliko smetalo, bolje sam se nosio s tim. Naravno da je u ovom trenutku velika žal, maksimalno sam razočaran, ali to ne može uništiti sve uistinu lijepe uspomene koje imam na Australian Open. Ovo je ipak moj najuspješniji Grand Slam turnir u karijeri. Slijedi mi povratak u Europu. Vidjet ćemo što mogu napraviti da oporavak bude najbrži mogući i najuspješniji. Dosta su me napale ozljede u posljednje vrijeme i ne znam iskreno što je točan razlog tome. Plan je nastaviti igrati. Dok god se osjećam da se mogu boriti, a mogu, bit ću tu. Želim i dalje osvajati Grand Slam naslove. Da sam mogao birati od koga izgubiti, onda je to Zverev. U meni će imati velikog navijača u finalu jer mu želim premijerni Grand Slam naslov – naglasio je Đoković.

Dva izgubljena finala

U karijeri Zverev i dalje čeka premijerni naslov na jednom od četiri Grand Slam turnira. Dva puta je igrao finalne susrete i u oba je slučaja gubio, 2020. godine na US Openu od Austrijanca Dominica Thiema, dok je prošle godine poražen u Roland Garrosu od Španjolca Carlosa Alcaraza.