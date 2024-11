Njemački navijači stigli do Srbije pa odustali od utakmice! Srpska policija ih je skidala i zlostavljala

VfB Stuttgart će u utakmici petoga kola Lige prvaka gostovati na Marakani kod Crvene zvezde. Na stadionu ipak neće imati veliku podršku pošto su se mnogi navijači njemačkog kluba odlučili vratiti svojim kućama nakon tretmana na granici. Prema pisanju njemačkih medija, navijači su naišli na poprilično tvrd stav policije.

Busevi s navijačima u koloni su išli do granice, od kuda su trebali biti praćeni do stadiona, no tamo su ih detaljno pretražili zbog pirotehnike i ostalih zabranjenih sredstava. Navode kako su više njih naložili da se kinu do gola, a tome dodaju kako su u nekoliko navrata bili nepotrebno nasilni. Oni koji su ipak odlučili nastaviti do Beograda imali su problema s Delijama koji su ih fizički napali.

Stuttgart je trenutačno 25. na ljestvici Lige prvaka, jedno mjesto ispod društva koje će se plasirati u doigravanje za nokaut fazu. Upisali su poraze od Real Madrida i Atalante, remizirali s praškom Spartom dok su jedinu pobjedu upisali protiv Juventusa. Zvezda je pak među najlošijim momčadima natjecanja te su upisali poraze u svakoj od utakmica u kojima su nastupali.