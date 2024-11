Majer: Dinamo može pobijediti Borussiju! Igrao sam protiv njih, nisu toliko moćni

Dinamo će večeras u 21 sat na Maksimiru dočekati aktualnog doprvaka Lige prvaka, Borussiju Dortmund, u utakmici petoga kola najprestižnijeg europskog klupskog natjecanja. Plavi će nastojati nastaviti dobar niz započet remijem protiv Monaca (2:2), nakon što ih je Nenad Bjelica uspio izvući iz krize u koju su zapali porazom od Bayern Münchena (9:2) u prvome kolu. Za sada su upisali dvije pobjede, protiv Salzburga (0:2) i protiv Slovana (1:4), te tako došli do ukupnih sedam bodova i 19. pozicije na ljestvici. Borussia je pak desetoplasirana momčad s devet bodova.

Premda plavima dobro ide u Europi, imaju poprilično mješovite rezultate u domaćem prvenstvu. Niti jedan derbi s velikim rivalima još nisu uspjeli pobijediti. S Rijekom su dvaput igrali neriješeno (1:1 i 0:0), a od Hajduka su izgubili na Maksimiru (0:1). Time su ostali na trećoj poziciji ljestvice s bodom manje od Rijeke i četiri manje od Hajduka. Protiv splitskog će rivala zaigrati u nedjelju, no prije toga moraju sve snage usmjeriti na ogled s njemačkim velikanom. Za Sport Klub je izglede Dinama komentirao njihov bivši igrač, hrvatski reprezentativac, Lovro Majer.

“Sav respekt prema Borussiji, mislim da ove sezone nisu na najvećem nivou, pogotovo kad igraju u gostima. Doma je opet druga priča, imaju svoje navijače, 80 tisuća pa im je puno lakše igrati doma. Baš sam pričao i s par prijatelja, mislim da Dinamo ima bolje šanse nego ikad da napravi dobar rezultat. Ta utakmica u Kupu, to je isto utakmica u kojoj sam igrao pod bolovima, vidio sam tada da taj zglob nije u dobrom stanju. Mislim da smo više nego zasluženo pobijedili tu utakmicu, imali smo više šansi od njih. Dalo se igrati s njima, stvarali smo šanse. Zato i kažem, znam koliko je Dinamo kvalitetan i mislim da može ostvariti odličan rezultat, čak i uzeti sva tri boda, po mom mišljenju", rekao je Majer.

Trenutačno se oporavlja od ozljede, a prošloga je tjedna morao obaviti operaciju zgloba pa ga na travnjaku vjerojatno neće biti do veljače, no predznanju utakmicu ove godine odigrao je upravo protiv Borussije. U tom je susretu njegov Wolfsburg izborio osminu finala DFB Pokala pogotkom Jonasa Winda u 117. minuti utakmice koja je otišla u produžetke. “To je moje mišljenje, ne kažem da će biti tako. Iako, mislim da je Dinamu i bod ovdje jako dobar s obzirom na situaciju. Mislim da nije nerealno da Dinamo sutra pobijedi Borussiju", dodao je Majer.

Premda je pet na ljestvici Bundeslige, Borussia ne igra osobito dobru domaću sezonu. Nisu niti približno snažni kao što je to bilo u protekle dvije sezone. Trenutačno imaju šest pobjeda, četiri poraza i jedan remi, a osobito im loše ide u gostujućim utakmicama. Jedino su kod Werdera uspjeli osvojiti bodove i to jedan jedini. Ipak, vraća im se Serhou Guirassy kojeg Majer vidi kao najjačeg aduta momčadi. Istaknuo je još nekoliko opasnih pojedinaca. “Fenomenalan igrač da. A uz njega kao opasnost vidim Bynoe Gittensa koji igra na lijevom krilu. Po meni on je daleko njihov najbolji igrač ove sezone uz Guirassyja. Sad se digao i Maximilian Beier. Ostalo su sve dobri igrači, ali nitko ne odskače i ne igra na fenomenalnoj razini osim ove trojice", smatra vatreni pa se osvrnuo na probleme s ozljedama koje muče Dinamo.

“Mislim da je tu sad prilika za druge igrače u vezi, Kačavendu, Stojkovića koji su odlični igrači i mislim da je to idealan trenutak za njih. Imaju oni kvalitetu da oni to nadomjeste i odigraju odličnu utakmicu", kaže Majer. Naposljetku je podijelio nekoliko misli o predstojećem derbiju na Poljudu: “Smatram da je Dinamo najkvalitetnija momčad lige. To što Hajduk igra doma je njihova prednost, Dinamo tu mora ići na pobjedu s obzirom na stanje na tablici. Mislim da su to dvije najveće prednosti Hajduka. Hajduk mi u nekim segmentima izgleda posloženije nego u prijašnjim sezonama. Bit će zanimljiva utakmica, ali Dinamo je meni tu i dalje minimalan favorit."