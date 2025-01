Nevjerojatan poraz Gvardiola i Kovačića, šokirani su i pred ispadanjem iz Lige prvaka

U derbiju sedmog kola nogometne Lige prvaka PSG je na Parku prinčeva pobijedio Manchester City sa 4-2, premda su "Građani" vodili sa 2-0. Francuski i engleski prvak su utakmicu dočekali na ljestvici na rubu prolaza. City kao 24. sastav s osam bodova, a PSG na 26. poziciji sa sedam bodova. Između njih bio je zagrebački Dinamo. Nakon večerašnjeg ogleda slika se promijenila, PSG se probio na mjesto koje vodi dalje, dok City "visi", uoči zadnjeg kola drži 25. mjesto, dok su "Modri" na 26. stepenici. Podsjetimo, prvih osam klubova direktno ulazi u osminu finala, dok mjesta od 9. do 24. vode u play-off.

Nakon uspavanke u prvom dijelu, nastavak na kišom okupanom Parku prinčeva je donio spektakl. City je poveo u 50. minuti golom Jacka Grealisha da bi svega tri minute kasnije Erling Haalnd zabio i drugi gol. Međutim, odgovor PSG-a je bio munjevit. Ousmane Dembele je smanjio u 56. minuti, a četiri minute kasnije Bradley Barcola je izjednačio. Nažalost, kod drugog gola Parižana pogriješio je Mateo Kovačić izgubivši loptu. U nastavku akcije Doue je sjajnim udarcem iskosa pogodi prečku, a Barcola pospremio odbijanac u mrežu. U 78. minuti Parižani su na "portugalski pogon" preokrenuli rezultat. Vitinha je ubacio iz slobodnog udarca, a Joao Neves na drugoj stativi glavom zabio za 3-2. Točku na "I" stavio je Goncalo Ramos u trećoj minuti nadoknade. Pogodak se dosta dugo provejaravo, no utvrđeno je kako je posljednji loptom igrao Joško Gvardiol, pa Ramos nije bio u zaleđu. Gvardiol je odigrao cijeli susret za City, dok je Kovačić zamijenjen u 70. minuti.

Europski prvak Real Madrid je ugostio RB Salzburg i rutinskom 5-1 pobjedom stigao do bodova. Real je poveo u 23. minuti, Vinicius je uposlio Bellinghama koji nije najbolje primio loptu, no u nastavku je lopta stigla do Rodryga, a ovaj je pogodio za 1-0. Brazilac je 11 minuta kasnije zabio i drugi gol sjajnim udarcem iz kosa nakon Bellinghamove asistencije petom. Sve dvojbe oko pitanja pobjednika razriješio je Kylan Mbappe u 48. minuti, da bi Vinicius Junior u 55. zabio za 4-0 nakon lijepe asistencije Luke Modrića. Brazilac je u 77. minuti zabio i peti gol. Gosti su u 85. minuti golom Madsa Bidstrupa postigli utješni gol. Luka Modrić je odigrao cijeli susret za "Kraljevski klub" koji je na 16. poziciji sa 12 bodova.

Posljednji suparnik "Modrih" u ligaškom dijelu "Champions League", Milan je na San Siru pobijedio Gironu sa 1-0. Domaćin je prvu veliku priliku imao u 29. minuti, no Yunus Musah je pogodio vratnicu. Osam minuta kasnije Rafael Leao nije pogriješio, izvrtio je španjolsku obranu pogodivši pod prečku za 1-0.

Feyenoord je sjajnom predstavom porazio Bayern Munchen sa 3-0. Domaćin je poveo u 22. minuti golom Santiaga Gimeneza. Bila je to sjajna akcija nizozemskog sastava koja je krenula od vratara Justina Bijlowa. Domaća "jedinica" je dodala do Hancka, ovaj je produžio od Smala koji je dugačkom loptom uposlio meksičkog napadača, a ovaj lijepo zabio za 1-0. U posljednjim trenucima prvog dijela Nizozemci su postigli i drugi gol. Ponovo je strijelac bio Gimenez, ovog puta s bijele točke. Feyenoord je pobjedu zapečatio u 89. minuti golom Ayasea Uede. Luka Ivanušec nije nastupio za domaći sastav.

Inter je u Pragu porazio Spartu sa 1-0, a gol odluke je zabio Lautaro Martinez u 12. minuti na asistenciju Alessandra Bastonija. RB Leipzig je nakon šest uvodnih poraza, tek u sedmom ostvario prvu pobjedu, na domaćem terenu svladavši lisabonski Sporting 2-1. Bundesligaš je bio dosta bolji u prvom poluvremenu, ali je sve to naplatio samo jednim pogotkom. Strijelac je bio slovenski napadač Šeško u 19. minuti. Zabio je u prvom dijelu domaćin i drugi pogodak, Raum je pogodio nakon pola sata igre, ali je pogodak poništen nakon VAR provjere. U nastavku su gosti iz Lisabona zaigrali bolje. Između ostalih je u igru ušao odlični Šveđanin Viktor Gyokeres koji je izjednačio u 75. minuti. Bio je to njegov već šesti pogodak ove sezone u Ligi prvaka. No, kratko su gosti uživali u tom rezultatu jer je tri minute kasnije Poulsen nekako ugurao loptu u mrežu za konačnih 2-1 Leipziga.

Šahtar je kao domaćin u Gelsenkirchenu bio bolji od Bresta 2-0. Šahtaru je to bila druga pobjeda u Ligi prvaka, a francuskom sastavu drugi poraz. Ukrajinski prvak je slavlje osigurao tijekom prvih 45 minuta kada je postigao oba pogotka. Strijelci su za Šahtar bili Brazilac Kevin u 18. minuti te Sudakov iz jedanaesterca u 37. minuti. Uoči zadnjeg kola prvih osam pozicija drže Liverpool (21), Barcelona (18), Arsenal (16), Inter (16), Atletico Madrid (15), Milan (15), Atalanta (14), te Bayer Leverkusen (13). Dinamo je na 26. mjestu s osam bodova.