Neslužbeno: Hrvatski reprezentativci se potukli u Grčkoj? Kruži fotografija, poznati i detalji

Dan nakon što su hrvatski košarkaši porazom u finalu od Grčke zaključili njihov nastup na predolimpijskom turniru u Pireju, na društvenim mrežama počele su se pojavljivati fotografije i video-zapisi navodne tučnjave ispred jednog noćnog kluba u Ateni.

Na snimkama čiju autentičnost tek treba potvrditi se nalaze naša dva reprezentativca, kapetan Dario Šarić i Ivica Zubac. Video na kojem se vide detalji, ali i tragovi ozljede Zupca je ubrzo nakon objave maknut s X-a, ali na drugim objavama može se vidjeti fotografija na kojoj je Zubac s krvavim koljenom. Navodno, naši su se košarkaški reprezentativci sukobili s nekim lokalnim ljudima koji su bili pod utjecajem alkohola.

Ivica Zubac with blood on his knees after him and a few other Croatian basketball players like Saric got in a fight in a Greek night club with some locals #zubac #croatia #saric #Clippers #Nuggets #OlympiacosBC #paobc #Olympics2024 pic.twitter.com/LVxzclBiQy