Košarkaši su ostali bez Pariza, ali časno su izgubili: 'Ponosan sam na otpor koji smo pružili'

Nažalost, tradicija se nije nastavila. Otkako je Hrvatska samostalna, naša nacionalna vrsta čak je pet puta zaredom pobijedila Grčku u eliminacijskim utakmicama. No i tom nizu je došao kraj pa je Grčka, u finalu predolimpijskog turnira, slavila 80:69.

S obzirom kakve su nam izglede davali kladioničari, može se reći da je Hrvatska odigrala dobar finale i časno izgubila. Za prirediti iznenađenje trebala nam je savršena utakmica, puno bolja predstava od 40 posto za dvicu (15 od 31) i 29 posto za tricu (6 od 21).

Grčki centar zabio pet trica

S druge strane, u prepunoj Dvorani Mira i Prijateljstva, domaćin je pogodio 12 trica i s obzirom da su omjeri skokova i asistencija bili podjednaki tu je nastala ključna razlika. Ali i u samo tri izgubljene lopte grčkog sastava u čemu se može prepoznati i nedovoljno hrvatskog pritiska na igrače s loptom.

Hrvatski izbornik odlučio je otvoriti utakmicu s petorkom Smith, Mateo Drežnjak, Hezonja, Šarić i Zubac. I ta je petorka dobro funkcionirala, a Mateo Drežnjak predstavljao je ugodno iznenađenje.

Spanoulis je pak krenuo sa svojom standardnom petorkom u kojoj je s Giannis Antetokounmpo pojavio na poziciji krilnog-centra s koje pozicije je za svojih šest i pol minuta zabio četiri koša. U drugoj četvrtini bio je nešto efikasniji i to šutirajući dvice na koje nitko nije izlazio. No, još veći koncepcijski rizik bio je centar Papagiannis koji je, vjerovali ili ne, za svojih 14 i pol minuta zabio četiri trice iz pet pokušaja, sveukupno 18 koševa. S hrvatske strane, najviše su zabili Hezonja (10) i Zubac (10).

Nažalost, hrvatski izbornik nije mogao startnu petorku držati cijelo vrijeme na parketu pa je morao "birati svoj otrov". Izabrao je skupljanje u reketu i neke šuterske rizike radije nego da Antetokounmpo prodire u reket i zakucava preko naših visokih igrača. Nažalost, Grci su to iskoristili s osam trica iz 15 pokušaja A dok je u drugoj četvrtini Sesar odmarao Šarića, Grci su napravili 13:7 i otišli na "plus osam" (29:37). S povratkom Šarića u igru naši stižu na 39:40, ali se koševima Antetokunmpa i tricom Papanikolaua odlazi na veliki odmor s grčkih "plus 6" (39:45).

Vjerujući da će Grcima stati šut, naši su puštali Antetokoumpa da šutira izvana, a on bi ipak ponešto i pogodio pa se Hrvatska na ulasku u 29. minutu našla na "minus 14" (50:64). A do toga je došlo i zbog nedostatne agresivnosti koja se ugledala i u malom broju prekršaja (samo 13 za prvih 30 minuta).

Zanimljivo je da je Sesar u posljednjoj četvrtini uveo Hezonju tek nakon četiri minute, no nije to bio onaj pravi Hezonja (15 koševa) kakav je nam je trebao za dobiti Grčku. A trebalo nam je još puno toga, recimo neki novi triple-double Šarića (14 koševa, 10 skokova, 4 asista) ili pak puno bolji šuterski dan Smitha (šut iz igre 1-9).

- Znali smo da su Grci ogromni i da će imati domaćinsko suđenje pa nam je za dobiti trebala naša malo luđa predstava. Ostali smo kratki u nekim ključnim trenucima - rekao je Šarić.

Pričao je Šarić i o izboru taktike koji se činio logičan. Skupljati se u reketu i riskirati sa suparničkim vanjskim šutom.

- Znali smo da se moramo skupiti na Antetokounmpu da nas ne izbuši. Tu smo radili dobar posao, no njihov centar Papagiannis odigrao je sjajnu šutersku utakmicu. Znali smo da trebamo mi više pogađati, a oni promašiti neke otvorene šuteve da bi utakmica otišla na našu stranu. No, nije se tako dogodilo.

O taktičkoj odluci tipa "izaberi svoj otrov" pričao je i naš najbolji strijelac Ivica Zubac (19 koševa, 12 skokova):

- Antetokounmpo je najbolji na svijetu kada s vrha reketa ide jedan na jedan. Predobar je on da to braniš jedan na jednoga. Moraš se skupiti i živjeti s njihovim šutevima. Nažalost, neki igrači s kojih smo odlučili riskirati kao što su Calathes i Papagiannis su pogađali i to nas je koštalo.

O izboru defenzivne taktike za ovaj finale pričao je i hrvatski izbornik Sesar.

Giannis istjerao duhove prošlosti

- Mi nemamo takva tijela da možemo Antetokounmpa zatvorit u igri jedan na jednoga. On ima taj razlomljeni dvokorak s kojim vas probije. Osim toga, Grčka na svim pozicijama ima po više vrhunskih igrača i blagoslov je imati takav arsenal talenta. Ne volim slaviti poraze, ali ne mogu biti niti zadovoljan no držim da smo favoriziranim Grcima pružili jako dobar otpor.

A ono što je za slaviti svakako je partija Matea Drežnjaka (15 koševa, 4 asista). Bio je najugodnije iznenađenje ove utakmice:

- Ušao sam jako, s namjerom da donesem energiju. Nije me bilo strah igrati ovaj finale. Kada kreneš energično, onda ti se otvori i šut. No, ja bih više volio da ja nisam ništa napravio a da smo mi pobijedili.

Zanimljivu stvar rekao je na presici Giannis Antetokounmpo koji je bio jako motiviran da izbriše neka negativna sjećanja na jedan susret s Hrvatskom od prije osam godina, onaj na predolimpijskom turniru u Torinu.

- Rekao sam supruzi da obuče istu majicu koju je nosila i tada jer me ta utakmica mučila. Tada sam bio mlad i ta mi je utakmica stalno bila u mislima.

Sad kada je istjerao duhove prošlosti, Antetokounmpo se može okrenuti olimpijskoj budućnosti u kojoj će Grci, u Parizu, imati itekako što reći.

