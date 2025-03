Na Maksimiru su strepli do kasnih sati, ali bolju vijest od ove nisu mogli dočekati

Bit će to borba, štono se kaže, u pet deka! Dinamo ili grčki Olympiacos, pitanje je to koje se moglo razriješiti već sinoć, ali nije. Jasno, već znate, radi se o borbi za izravno mjesto u Ligi prvaka sljedeće sezone. Pisali smo već o tome. Poznato vam je, radi se o onoj ljestvici koja se kalibrira po učinku klubova izvan TOP 10 europskih liga. To su one lige - engleska, talijanska, španjolska, njemačka, francuska, nizozemska, portugalska, belgijska, turska i češka - koje daju barem jednog predstavnika izravno u skupine. Sve ostale lige, među njima je i hrvatska, konkuriraju za jedno izravno mjesto u skupinama ako je klub koji je prethodne sezone osvojio Ligu prvaka, istu osigurao kroz svoje nacionalno prvenstvo. Ove sezone to je bio madridski Real koji je, jasno, i kroz španjolsko prvenstvo izborio LP. Sjećate se, na prošlosezonskoj ljestvici Šahtar je bio ispred Dinama pa je ukrajinski klub išao izravno u skupinu, a Dinamo je umjesto na "hrvatsko mjesto", u drugo pretkolo, otišao avansno u play-off (Qarabag), tamo gdje su trebali biti Ukrajinci.

E sad, na ovosezonskoj ljestvici klubova po koeficijentima Dinamo se trenutno nalazi na drugom mjestu iza škotskih Glasgow Rangersa. Jasno je, ako Rangersi osvoje škotsko prvenstvo, a ovosezonsku Ligu prvaka netko od klubova koji će već osigurao to natjecanje kroz svoje prvenstvo, Rangersi će ići izravno u skupine. Ali budući da su Rangersi ovoga časa na ogromnih 16 bodova zaostatka za Celticom, za vjerovati je da će se mjesto pomaknuti.

Dinamo je i dalje na drugom mjestu te ljestvice, ali već sinoć mogao je pasti na treće mjesto. Da je Olympiacos u Norveškoj dobio Bodo/Glimt u prvom susretu osmine finala Europske lige, prestigli bi plave. No, Norvežani su dobili 3:0 i tako odgodili odluku.

Huge night for Bodø/Glimt 🇳🇴, adding +2.000 pts after beating Olympiacos 🇬🇷 and jumping over C. zvezda 🇷🇸 and FCK 🇩🇰!



❌ Crvena zvezda 🇷🇸 is now eliminated from the race to qualify directly to UCL this summer.



FCK 🇩🇰 will be eliminated as well if they don't win at least 1 point… pic.twitter.com/adKC71H8wu