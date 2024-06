Dalić je zbog Albanaca odbio i Ćiru: Moćni poduzetnik stigao je po njega s vrećom novca

Zlatko Dalić će 19. lipnja u Leipzigu na Europskom prvenstvu voditi hrvatsku reprezentaciju protiv Albanije, protiv nogometaša čiji mentalitet svaršeno dobro poznaje. Naime, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije ima i te kako čvrstu poveznicu s albanskim nogometom: u toj je zemlji u ljeto 2008. godine dobio prvi inozemni trenerski angažman, u tadašnjem Dinamu iz Tirane (današnjem Dinamo Cityu). Po njega je u Zagreb bio došao predsjednik kluba, moćni albanski poduzetnik Besnik Sulaj, koji je toga dana bio i gost tadašnjeg predsjednika RH Stjepana Mesića.

Zanimljivo, dvije godine prije toga, Dalić je s Varteksom bio ispao od KF Tirane u prvom pretkolu Kupa Uefe, 1:1, 0:2.

- Zasluženo smo ispali jer je suparnik bio bolji u dva susreta. Eliminacija u prvom pretkolu sigurno je neuspjeh, no s obzirom na to da imamo mladu momčad, pa smo u sastavu na utakmici u četvrtak imali čak osam igrača od 20 godina, na to i ne treba tako gledati. Tirana mnogo više uložila u momčad, angažiravši sedmoricu albanskih reprezentativaca. Očekivao sam čudo, ali ona se ne događaju svaki dan. Ipak je ovo Kup Uefa za seniorske, a ne juniorske momčadi. Šteta za rani oproštaj od Europe jer cijelu smo se prošlu sezonu mučili da bismo uopće došli na europsku scenu, s koje smo sišli već na samom početku – izjavio je Zlatko Dalić 28. srpnja 2006.

Prokopali smo i Večernjkovu arhivu iz srpnja 2008. godine, pa pronašli i kraći Dalićev intervju u kojemu današnji izbornik govori o prekretnici svoje trenerske karijere. U tom trenutku bio je trener bez posla, nakon što se bio razišao s Rijekom, a vagao je između dvije opcije: pomoćnika Ćiri Blaževiću u reprezentaciji BiH i prvoga trenera Dinama iz Tirane.

- Taj posao (u BiH) bio bi mi veliki izazov, a raditi s Ćirom, i to u reprezentaciji, velika čast. A imam i tu ponudu (iz Albanije) i mogu reći da je riječ o mnogo novca – izjavio je Dalić Večernjaku.

I doista, koji dan kasnije Dalić je bio u Tirani, gdje je gledao ispadanje Dinama u 1. pretkolu Lige prvaka od Maksime iz Modriče, a vrlo brzo preuzeo je momčad Dinama od Argentinca Zulete. Nedugo nakon sjedanja na klupu, točnije 17. kolovoza 2008., Dalić je s Dinamom osvojio svoj prvi inozemni klupski trofej: albanski Superkup.

Ta utakmica, Dinamo – Vllaznia 2:0, bila je odigrana na stadionu Qemal Stafa u Tirani pred petsto gledatelja, a strijelci za Dinamo bili su Hrvati: Frane Petričević i Plumb Jusufi.

- Nakon što je bio preuzeo Dinamo, Zlatko Dalić me pozvao u Tiranu. Do tada sam bio igrač Celja – prisjetio se Petričević i nastavio:

- Bio sam malo iznenađen tim pozivom, no vidioo sam ga kao dobru šansu za sebe. Kada sam došao u Tiranu, bio sam pomalo šokiran oprečnostima; s jedne strane siromaštvo, s druge neslućeni luksuz; kuće, automobili, zgrade... A s Dalićem je bilo odlično. U svlačionici sam bio dobro primljen, imali smo solidne rezultate, po 4-5 tisuća gledatelja na svakoj utakmici, što je u to vrijeme u Albaniji bio solidan prosjek.

Kako su Albanci doživljavali Dalića? Pitali smo Petričevića, ali i njegovoga tadašnjeg suigrača Pllumba Jusufija, nekadašnjega juniora Dinama

- Dalić je Albance osvojio svojim vođenjem Varteksa. On je 2005. u Intertoto kupu bio izbacio Dinamo Tiranu (1:2, 4:1, nap.a.), a ako je od Tirane bio ispao. No, ostavio je dobar dojam, te je u Albaniji bio dočekan kao trenerska zvijezda – kazao je Petričević, a na njega se nadovezao Jusufi:

- Dalić me bio doveo u Tiranu iz Domžala. Kad mi se javio, rado sam pristao doći jer sam ga poznavao iz mlade reprezentacije, gdje je bio pomoćnik Draženu Ladiću. Dalić je u Tirani, iako stranac, brzo pohvatao konce i ostavio fenomenalan dojam; i na publiku i javnost, i na igrače Dinama. Prema svima je nastupio ljudski, vodeći računa o tome da mu svi igrači uvijek budu zadovoljni. Publika ga je također jako dobro prihvatila i nikada, ni kada smo imali krizne trenutke, nije bilo pritiska i nezadovoljstva.

Uz Petričevića i Jusufija, Dalić je od hrvatskih igrača u svlačionici Dinama imao i Gorana Granića, kondicijski trener bio je Frano Leko, a član medicinskoga stožera bio je današnji fizioterapeut reprezentacije Nderim Redžaj.

Na kraju, dotaknuli smo se i nadolazećega susreta Hrvatska – Albanija u Leipzigu.

- Albanski nogometaši su specifični. Nisu odveć disciplinirani u igri, rekao bih da su nekako svojeglavi, nepredvidljivi, ali su kvalitetni, znaju igrati, uporni, jako požrtvovni. Slažem se s Dalićem moji je je izjavio kako Albanija može biti jako nezgodan suparnik – dodao je Frane Petričević.

Zlatko Dalić napustio je Dinamo u veljači 2009. godine; „samovoljno, jer je gazda kluba od njega zahtijevao poteze koji nemaju veze sa sportom”, bilo je navedeno u jednom novinskom presjeku Dalićeve trenerske karijere.