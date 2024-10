Mladi nogometaš izjavom uzburkao duhove: 'Bog mi je rekao da ne potpisujem za taj klub...'

Ako ijednom klubu na svijetu novac ne predstavlja nikakav problem za kupovinu igrača, onda je to svakako londonski Chelsea. Plavci sa Stamford Bridgea u gotovo svaku sezonu posljednjih nekoliko godina ulaze redizajnirani. Predsjednik Todd Boehly i njegova američko-švicarska grupacija potrošili su već stotine i stotine milijuna na igrače, a ove sezone igraju značajno bolje od zadnjih nekoliko. U vrhu su Premier lige, odmah uz bok Liverpoolu, Manchester Cityju i Arsenalu.

Među mnogima koje su ljetos doveli trebao se naći i 20-godišnji španjolski napadač Samuel Omorodion. No, bivši nogometaš Granade i madridskog Atletica izabrao je Porto. Omorodion je u intervjuu za španjolske medije rekao, pazite sad, da mu je "Bog rekao da ne potpisuje za Chelsea".

"Imao sam veoma teško ljeto. Sve je izgledalo veoma loše jer svi znaju da sam bio jako blizu potpisa za Chelsea. Nije se dogodilo s razlogom, Bog nije želio da se to dogodi", rekao je Španjolac.

Nije baš do kraja jasno kakav je to razgovor s Bogom imao Omorodion, ali zna se da sada u redovima portugalskog prvoligaša igra sjajno. Na sedam prvenstvenih utakmica do sada zabio je isto toliko, sedam pogodaka.

"Zahvalan sam Portu što mi je dao šansu kada su stvari izgledale veoma loše. Ostavio sam prošlost iza sebe i fokusiran sam na ono što je ispred mene", rekao je Omorodion.