Mama i baka prate svaki nastup Zrinke Ljutić, razgovarali smo s njima u Kranjskoj Gori

Među onima koji najviše strepe oko ishoda nastupa Zrinke Ljutić svakako su mama Martina i baka Đurđica s kojima smo imali zadovoljstvo nakratko popričati. A Zrinkina baka, inače profesorica njemačkog i hrvatskog u mirovini, ponosno je zborila:

- Ja iz pozadine pratim napredak Martinine djece, osobito Zrinke. Danas sam, nakon Sljemena, prvi put na nekoj utrci uživo. Rano jutros sam bila ovdje i zadivljena sam i žrtvama svih sudionika. Za mnoge je skijanje ponovo postalo popularno ali iz topline doma teško je zamisliti kako to izgleda rano ujutro, sve te pripreme za nastup, na velikoj hladnoći. Velika je to požrtvovnost. Ovo je za mene veliki doživljaj. Kao baka ja to sentimentalno doživljavam.

A mama Martina ponosna je što baš njena kći mogla biti pokretač nove skijaške navijačke lavine. Zahvaljujući upravo Zrinki ovaj vikend je u Kranjskoj Gori jako puno hrvatskih navijača.

- Javljaju nam se i oni koji nas ne znaju i koji su u ovome prepoznali ona stara vremena i žele bodriti hrvatsko skijanje nakon velikih uspjeha Kostelića.

Koliko je mama uključena u skijaški projekt Ljutića?

- Zapravo puno, makar se to možda i ne vidi na prvu. Ali je to raspoređeno i na supruga Amira i ostalu djecu. Hrvoje je danas startao FIS utrku u Tarvisiju pa ću vjerojatno u nedjelju na njegovu utrku. Dora je u svom programu a Tvrtko u svom. A za njega se nadamo da će startati sljedećeg tjedna u Madoni.

Kako mama i baka proživljavaju Zrinkine utrke s obzirom da je u pitanju opasan sport koji je još opasniji na ovako ledenim stazama kao što je bila u Kranjskoj Gori?

- Doživljavamo to u puno slojeva. Prvo je da sve prođe dobro, da se spusti u ciljnu ravninu, da je zdrava a onda i da ona bude zadovoljna sa svojom izvedbom i realizacijom ciljeva. Sam plasman je posljednji kriterij zadovoljstva - kazala je mama na koju se nadovezala baka:

- Pratim Zrinku s puno strepnji ali i puno razumijevanja i poštovanje prema svemu što je do sada postigla. Pratimo sve te žrtve, sva ta odricanja. To je dug i težak put.