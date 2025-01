Ljutić je prva, ali prava borba za trofej tek počinje. Pogledajte raspored njenih utrka

Posljednji Veliki kristalni globus za Hrvatsku je osvojio Ivica Kostelić prije 14 godina, no sada je novu nadu našem skijanju udahnula Zrinka Ljutić. Pobjeda u Semmeringu i Kranjskoj Gori mlada skijašica je zasjela na vrh ukupnog poretka i poretka slalomašica. U ukupnom poretku ima 456 bodova, devet više od Sare Hector. U poretku slalomašica ima 309 bodova, četiri više od Camille Rast.

Dakako, sama Ljutić sanja o trofejima i postoljima, no do kristalnih globusa ima još puno natjecanja, a osobitu je borbu moguće očekivati za onaj veliki. U slalomskom poretku stoji izvrsno. Za sada se u ovoj disciplini skijalo pet utrka. Uz one u Semmeringu i Kranjskoj Gori vozilo se u Leviju, Gurglu te Killingtonu. Osim toga čeka je slalom u Flachau 14. siječnja, u Courchevelu 30. siječnja, u Sestriereu 23. veljače, Areu 9. ožujka te Sun Valleyju 27. ožujka. Dakle, još pet prilika da uzme bodove u svojoj najboljoj disciplini i ukoliko ovako nastavi definitivno je među favoritima za osvajanje Malog kristalnog globusa.

Osim slaloma, Ljutić vozi i veleslalom. Tamo je sedma sa 147 bodova osvojenih u četiri dosadašnje utrke. Bodom manje od Lare Colturi. Vodeća je Sara Hector s 296 bodova, a prate ju Federica Brignone i Alice Robinson s 200 bodova. Dakle, kao skijašica među prvih deset može se nadati solidnoj količini bodova u četiri preostale utrke. Onima u Kronplatzu 21. siječnja, Sestriereu 22. veljače, Areu 8. ožujka te Sun Valleyju 25. ožujka. Ono što joj ne ide na ruku, barem kad je ukupan broj utrka u pitanju, jest činjenica da je za sada odvoženo vrlo malo utrka u brzim disciplinama. One tek dolaze, a omogućit će skijašicama koje su specijalizirane za njih ili koje su dobre u svim disciplinama da gomilaju bodove.

Skijašice su vozile tek jedan spust, onaj u Beaver Creeku i dva superveleslaloma, jedan u Beaver Creeku i jedan u Saint Moritzu. Cornelia Huetter, Sofia Goggia i Lara Gut-Behrami su tri vodeće u spustu, a njih tri zauzimaju i tri vodeće pozicije u superveleslalomu. Međutim, Dok Huetter ne vozi tehničke discipline, Goggia i Gut-Behrami nisu nimalo loše u veleslalomu. Talijanka zauzima 20. mjesto, a Švicarka 11. poziciju. Dakle, osim skijašica koje su specijalizirane za dvije brze discipline a koje će u šest preostalih utrka u svakoj od disciplina imati prilike prikupiti mnoštvo bodova, u ukupnom poretku posebno će biti snažne hibridne natjecateljice.

Raspored Zrinkinih utrka do kraja sezone:

Flachau: Slalom, 14. siječnja

Kronplatz: Veleslalom, 21. siječnja

Courchevel: Slalom, 30. siječnja

Sestriere: Veleslalom, 22. veljače. Slalom, 23. veljače

Are: Veleslalom, 8. ožujka. Slalom, 9. ožujka

Sun Valley: Veleslalom, 25. ožujka. Slalom, 27. ožujka