Osječki blizanci Lončarić: Starija braća provozala su mlađu braću do medalje

Braća Sinković, trostruki olimpijski pobjednici i najtrofejniji aktivni hrvatski sportaši, nastavljaju svoju medaljašku berbu. Svoje 23. odličje osvojili su u Plovdivu, na Prvenstvu Europe, ali ovaj put udruženi s osječkom braćom Lončarić.

Nakon spektakularnog osvajanja olimpijskog zlata u Parizu, uz finiš kakav će se dugo pamtiti, Valent i Martin odlučili su započeti novo poglavlje, u četvrtoj posadi u karijeri. Nakon, četverca na pariće, dvojca na pariće i dvojca bez, udružili su se s Antonom i Patrikom, u četvercu bez kormilara. I već na prvom velikom, zajedničkom, natjecanju osvojili su medalju.

Ovaj put nije zlato, jer Rumunji su uveslana posada koja je duže zajedno, no oduševili su načinom na koji su, a bilo je suvereno, osvojili srebro. Štroker Valent, onaj koji zadaje ritam zaveslaja, započeo je utrku mirnije pa je hrvatski čamac jedino na 500 metara bio treći a na svakom sljedećem prolaznom vremenu, pa tako i završnom, bio je drugi. Štoviše, na 1500 metara stisli su naši Rumunje na samo jedan metar zaostatka no za jači finiš od ovoga nisu imali snage ali i niti dovoljno utreniranosti zaveslaja na najvišim frekvencijama.

Za razliku od Sinkovića kojima je ovo 23. medalja s najvećim svjetskim natjecanja, osječkim blizancima je to prva seniorska kolajna. Bili su Anton i Patrik svjetski i europski juniorski prvaci i tako su i najavili svoj kapacitet za veća seniorska djela od kojih je sada prvo stiglo. Dakako, uz veliku pomoć braće Sinković (koji su raketni motor ovog čamca) i trenera Nikole Bralića koji je osječku braću morao uvesti u opsežniji i detaljniji trenažni proces ali je s njihovim napretkom zadovoljan:

- U taktičkom smislu smo dobro odradili i ja sam jako zadovoljan. Kroz sredinu utrke smo radili što je trebalo no još smo malo kratki s tjelesnom pripremom jer smo svega šest tjedana skupa. A to nije dovoljno da budeš uveslan dovoljno da ne trošiš dodatno energiju. Mi smo ju trošili kroz sredinu utrke pa nam je nedostajalo za finiš no to ćemo riješiti na završnim pripremama, kao i neke tehničke detalje.

Za razliku od kvalifikacijske utrke u kojoj su Rumunji bili brži za preko tri sekunde, u finalu je razlika bila sekundu što je naznačio i Valent.

- Poboljšali smo se u odnosu na kvalifikacijsku utakmicu i sada smo bili kompetitivniji. Malo mi je žao zbog neosvajanja prvog mjesta no napredujemo iz dana u dan i morat ćemo puno raditi da prođemo Rumunje.

Trunčicu nezadovoljan bio je i mlađi Sinković:

- Dobro je da u odnosu na Olimpijske igre nismo izgubili niti malo natjecateljskog žara i zato mi se čini da smo se mogli i bolje pofajtati, dakako, da smo imali više zajedničkih treninga. U tom slučaju smo možda mogli osvojiti i zlato no to ćemo ostaviti za rujan i Svjetsko prvenstvo.

Puno sretnije, što je i razumljivo, djelovala su braća Lončarić u čije ime se Patrik malo i našalio:

- Što reći, starija braća su malo provozala mlađu braću. Ovo je prvi veliki uspjeh za nas no mi znamo što se traži, a traži se zlato i dat ćemo sve od sebe da tako i bude.

Kulminacija slijedi u Šangaju

Na prvoj utrci Svjetskog kupa, a ove sezone su samo dva takva natjecanja, ovaj četverac će se razdvojiti ali samo privremeno. Naime, Sinkovići i Lončarići natjecat će se zasebno, jer dobri dvojci temelj su četveraca, a onda će se opet spojiti u jednu momčad i kao takvi će nastupiti na Svjetskom kupu u Luzernu a potom i na kraljevskoj regati Henley na rijeci Temzi.

- Ići ćemo u Varese u dvojcima, da se glave malo resetiraju, da se malo dignemo u tehnici i preko dvojaca. Nakon toga nam slijedi nastup u Luzernu i na Henley regati u četvercu bez pa su na redu glavne pripreme, dva puta po tri tjedna, na Perući.

S sezona će kulminirati na Svjetskom prvenstvu u Šangaju gdje će se pojaviti i nova konkurencija, ovisno kakve će posade složiti veslačke velesile.

- Vidjelo se da smo mi i Rumunji klasa iznad ostalih a nam svjetskom nam se mogu kao konkurenti pojaviti Novozelanđani, Australci, Kanađani i Amerikanci - ustvrdio je Bralić i prokomentirao nastup novog hrvatskog četverca na pariće kojeg čine iskusni David Šain ali i puno neiskusniji Karlo Borković, Goran Mahmutović i Ivan Talaja s kojima radi trener Toni Urlić.

- Oni će nastupiti u nedjeljnom B finalu i ja vjerujem da mogu biti negdje u sredini. Ako se skoncentriraju ono će to i napraviti. Nadam se da će ostati u istom ili sličnom sastavu i da će nam opet sparirati.

Spomenimo još i to da je u ženskom finalu lakih samaca Dora Dragičević osvojila šesto mjesto.