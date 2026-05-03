Legendarnom Alexu Fergusonu je pozlilo uoči derbija: Odmah su ga odveli na hitnu pomoć

Legendarnom treneru Manchester Uniteda, 84-godišnjem Škotu Sir Alexu Fergusonu, pozlilo je uoči današnjeg derbija Uniteda protiv Liverpoola te je morao napustiti stadion Old Trafford prije početka utakmice, javio je britanski The Sun.

Jedan od najvećih trenera u povijesti nalazio se na stadionu uoči derbija Premiershipa. Malo prije prvog sučevog zvižduka požalio se na zdravstvene tegobe. Liječničko osoblje pružilo mu je prvu pomoć u tunelu Stretford End, nakon čega je odveden do vozila hitne pomoći radi pregleda.

Jedan izvor za SunSport izjavio je kako je Ferguson sjedio u vozilu hitne pomoći i da se osjećao dobro. Nakon pregleda, legendarni škotski trener uputio se kući. Iz Manchester Uniteda odbili su službeno komentirati ovaj događaj, ali najvažnije je da se kultni trener osjeća dobro.