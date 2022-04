Legendarni hajdukovac ima jednu želju: U Dinamu nešto ne štima, daj Bože da se to dogodi...

Hajdukova nedjeljna utakmica novi je finale, kako kaže Valdas Dambrauskas. Uostalom, Splićani su često znali posrnuti protiv Slavena Belupa u Koprivnici. Jer, računica je jasna, Hajduk do kraja mora pobijediti u svim utakmicama i nadati se eventualnim posrtajima Dinama, odnosno Osijeka. U Splitu "sve gori", euforija trese Dalmaciju, a usijanje je dovedeno do vrhunca. O novim okolnostima do kojih je doveo samo jedan pogodak u derbiju razgovarali smo s Ivicom Šurjakom, istinskom Hajdukovom legendom...

Dinamo ima problem

– Hajduk mi je u derbiju izgledao jako dobro, posebice ako se taj dojam spoji s ozračjem na tribinama. Znam, o tome svi ovih dana pričaju, ali zaista vrijedi svake pohvale. Hajduk je u toj utakmici krenuo s borbenim gardom od prve minute. Tražio je pobjedu više od Dinama. Bio sam na utakmici, Dinamo je bio iznenađujuće zatvoren, nije imao nikakve ambicije prema naprijed. Dinamo ne smije tako igrati – ističe Šurjak.

Jasno je da ne smije, zbog toga je, uostalom, i smijenjen Željko Kopić. Ispostavilo se da njegov angažman na kraju i nije bio baš dobra odluka. Nije se dogodio dolazak Sergeja Jakirovića o kojem se zadnjih mjeseci dosta pričalo. Sigurno je, trener Zrinjskog adut je snažnog lobija koji ga gura na mjesto Dinamova trenera...

A koliko je zapravo Dinamova situacija sada kompromitirana?

– Činjenica je da Dinamo ne igra dobro, unatoč činjenici što ima odličnu momčad. Iako je Dinamova prednost još osjetna, Hajduk se pojavljuje kao momčad koja s pravom konkurira za prvo mjesto na kraju prvenstva. Jasno, tu je Osijek i ta borba bit će jako zanimljiva. Zadnja Hajdukova pobjeda u Splitu daje dodatan motiv navijačima i igračima. Zavladala je euforija, vjerojatno i zbog činjenice što Hajduk ima jako dobru momčad i dosta dugu klupu. Realno je očekivati da se do zadnjeg kola neće znati tko će biti prvak.

Proteklih sezona Hajduk bi najčešće padao na najvažnijim ispitima. Kao da je napravljen mentalni klik kada je to bilo najvažnije?

– Sigurno je to točno. Ako razgovarate s ljudima u Splitu, osjetit ćete euforiju u kojoj navijači žive i vjeruju u dvostruku krunu. Poseban je to zanos, jasno ste to vidjeli i na zadnjem derbiju. Svi žive za to da Hajduk bude prvi. To je, po meni, jako realno. Ponajviše jer ne vidim Dinamo onakvog kakav bi trebao biti u odnosu na momčad koju ima. Osijek se također muči, iako ima dobru momčad i dobrog trenera. Uz malo sreće, nečiji kiks, ta zadnja utakmica u Zagrebu mogla bi odlučivati o prvaku.

To je realan rasplet?

– Pa mislim da je realan. Jer, čudna mi je ova situacija oko Dinama koji ima odličnu momčad. Nešto kod njih očito nije dobro.

Koliko na psihološko rasterećenje momčadi utječe činjenica da je stranac na klupi Hajduka?

Klupa je dovoljno duga

– Očito je da taj čovjek zna svoj posao. Iz Gorice je došao u potpuno drugačiju sredinu. S Goricom je forsirao dobar nogomet, uostalom bili su pravo iznenađenje i osvježenje. Sada je već dulje vrijeme u Hajduku, upoznao je neke zakonitosti, zna situaciju i lakše se snalazi u svojoj ulozi. Odlično je postavio momčad protiv Dinama, dosta napadački u snažnom presingu gdje protivniku nije dao igrati. Vjerujem u ovog trenera i igrače, uz ovakvo ozračje u Splitu, s potpunim pravom možemo do zadnjeg kola očekivati borbu za prvo mjesto.

A taj zadnji derbi demantirao je i one koji su tvrdili da Kalinić i Livaja nisu kompatibilni jer postoji nekakav antagonizam između njih dvojice?

– To je najjači Hajdukov forte. Između njih ne postoje nikakvi problemi. Obojica su fantastični igrači koji individualnim potezom mogu odrediti tijek utakmice. Posebice Livaja koji je cijelo prvenstvo odigrao fenomenalno. Uz njih dvojicu ne smijete zaboraviti i ostale važne poluge poput Filipa Krovinovića. Tu je i mali Stipe Biuk, trenutačno rezerva, ali je odličan igrač. Uz kvalitetu i dobru klubu koju Hajduk ima veliki sam optimist.

Posebna će situacija biti u Koprivnici, bez Nikole Kalinića i Marka Livaje, koliko to može biti sklizak teren?

– Sigurno će nedostajati, no Hajduk ima Biuka, Ljubičića, Sahitija... Ne bojim se. Iako, utakmice u Koprivnici nikada nisu bile lagane. Uvijek je bilo tvrdo i teško.

Spomenuli ste Biuka i Ljubičića, dvojac mladih talentiranih igrača na koje Hajduk polaže velike nade. Uostalom, na njima bi trebao zaraditi. No, oni dobivaju jako malo prilika. Koliko se tako sputava njihov igrački razvoj?

– Hajduk ne gubi puno u toj situaciji. Cilj je ove sezone osvojiti prvenstvo i kup. Siguran sam da će ovi mladi igrači shvatiti značaj situacije u kojoj se klub nalazi i da neće praviti probleme. Jasno, prvenstva i trofeji ne osvajaju se s mladim igračima koji će svoju šansu dobiti u bliskoj budućnosti. Ajmo se okrenuti prema osvajanju dvostruke krune.

Bila bi sjajna fešta kad bi se to dogodilo?

– Daj Bože... – zaključio je Šurjak.

