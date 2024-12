Klubovi iz Slovenije, Srbije i BiH dočekali europsko proljeće. Hrvatskih, standardno, nema nigdje

Nakon završetka grupne faze Konferencijske lige može se reći - četiri kluba iz zemalja bivše Jugoslavije ostvarila su prolazak u drugi krug natjecanja. Sva četiri koja su i krenula na taj put su i uspjela. Ljubljanska Olimpija, Celje, Borac iz Banja Luke i TSC iz Bačke Topole prošli su među 24 najbolja u Konferencijskoj ligi. Možemo se mi tome smijati, nazivati to natjecanje svojevrsnom "trećom ligom" u odnosu na Ligu prvaka i Europsku ligu, ali... Gdje su onda naši klubovi, ako se ne možemo ni plasirati u tu treću ligu, a kamoli dosegnuti proljeće u tom natjecanju?

Već je općepoznata stvar da Dinamo jedini vuče hrvatski klupski nogomet u Europi. Ostvarenja zagrebačkog kluba u Ligi prvaka podižu rejting Plavima, ali i cijelom hrvatskom nogometu. Koeficijent koji Dinamo "bilda" vuče i ostale, baš kao i to što novac kojeg Dinamo zaradi u Europi zna sjesti i na račun drugih klubova. I to je realnost, surovija i istinitija od one s kojom se mi kao nogometna nacija volimo busati u prsa. Na HNL gledamo kao na nešto "najjače na svijetu", a na jednom i pol poštenom stadionu ne može se ni sanjati neko proljeće u Europi za sve klubove koji nisu Dinamo.

Na stranu i rezultati spomenuta četiri kluba - dva slovenska te po jedan BiH, odnosno srpski klub. Oni su si nešto i uprihodili. Što od UEFA-inih nagrada, što od plasmana i učinka po marketinškom i ostalim dijelovima kolača, nagrade su sljedeće. Po platformi Football Meets Data Olimpija je zaradila 7.5 milijuna eura, Borac 6.4, Celje 6, a TSC 5.9 milijuna eura.

