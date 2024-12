Livaković komentirao kikseve Dinama i Džekin transfer u Hajduk. Evo što kaže vratar vatrenih

Vratar hrvatske nogometne reprezentacije oporavlja se od ozljede zadnje lože koju je zadobio na posljednjoj utakmici njegovog Fenerbahčea u turskoj nogometnoj ligi. Prema prognozama liječnika, trebao bi se vratiti za tri do četiri tjedna, no to će biti tek u drugom dijelu sezone. U međuvremenu je dao intervju za Dnevnik Nove TV. U njemu se osvrnuo na Dinamo i crveni karton koji je dobio tijekom utakmice s Poljskom u Ligi nacija.

"Gledam kao u prvom trenutku, nema govora o crvenom kartonu. Ne znam gdje sam mogao otići s tom nogom, vidio sam puno takvih situacija poslije koje nisu bile crveni kartoni", rekao je Livaković o prekršaju na Robertu Lewandowskom zbog kojeg je bio isključen iz utakmice. Zatim se osvrnuo na situaciju u Dinamu.

"Dinamo je imao više kikseva nego inače, ali u Ligi prvaka je odradio jako dobro. Nedostajalo je pet, šest ključnih igrača, tako da je to utjecalo, ali konkurencija nije iskoristila kikseve. Bilo je ponuda, a da nije bilo korone, mislim da bih otišao i mlađi. Ali doživio sam i Tottenham i Chelsea, a i brojne naslove prvaka. Bio sam doma do 28. godine, ne bih ništa mijenjao", kaže Livaković.

Upitan o glasinama da će Edin Džeko doći u Hajduk rekao je: "Treba nam Džeko u Istanbulu, nadam se da neće otići, to je njegov izbor na kraju. S obzirom na to da sam igrao u Dinamu, nadam se da neće otići u Hajduk."