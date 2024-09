'Kao da je Dražen bio s nama, naježio sam se. Takvima kao on možeš se samo nakloniti'

Mario Hezonja bio je prvo ime na utakmici sjećanja na legendarnog Dražena Petrovića. Postigao je 37 koševa, a usput je pobijedio i u pogađanju trica. Nakon što su Džanan Musa, njegov klupski suigrač iz Reala, i on u prvom krugu imali isti broj pogodaka (15), u drugom krugu Hezonja je bio bolji.

– Na treninzima Reala stalno se nadmećemo u pogađanju trica, ali i u pogađanju teških šutova. I tu sam prilično uspješan. No ovo je bilo malo drukčije. Trening je jedno, a ovdje sam pobijedio na priredbi koja meni osobno puno znači. Ovo nije bila revijalna utakmica, takva se ne može igrati u čast Draženu Petroviću. Nama svima bila je velika čast što smo bili dio ove priče – rekao je Hezonja.

Atmosfera u punoj Areni bila je fantastična?

– Naravno, Dražen je to sigurno zaslužio. On je bio jedan od najboljih igrača i u našoj i u svjetskoj povijesti. Nekoliko sam se puta naježio kada sam ušao u dvoranu, prvo, kada sam vidio ovako velik broj gledatelja, potom kada sam u prvom redu vidio sve te košarkaške legende. Gledam Kukoča, Rađu, Vrankovića, igrače koji su s Hrvatskom osvojili srebro na Olimpijskim igrama u Barceloni. Mogu im se samo nakloniti i pokušati dostići njihove sjajne rezultate. Super mi je bilo vidjeti sve na kraju, pogotovo Tonija i Dražena. To su moji, hrvatski sportski neprijatelji pod navodnicima. Njih želiš dostići, biti bolji, trenirati više i napraviti više. Mislim da su njih dvojica najveći sportski uzori koje imamo, pogotovo Toni, jer Dražena više nema. Kukoča treba više spominjati, vraćati ga u reprezentaciju, jer je jedan od najboljih ikada koji je dotaknuo teren i loptu. Naravno, poseban događaj bio je hologram Dražena Petrovića. Nevjerojatno, kao da je bio s nama u dvorani, na parketu – kaže Hezonja.

Lijepo je bilo igrati pred punom dvoranom?

– Istina. Mi jednostavno dobrim igrama u reprezentaciji moramo vratiti gledatelje na tribine. Bez njihove pomoći teško će ići. Eto, Zubac, Šarić i ja potrudit ćemo se da ova generacija košarkaša bude što bolja, da konačno počnemo igrati važnu ulogu na europskoj sceni. I zato nam trebaju navijači – istaknuo je Hezonja.

Bilo je dosta nagađanja hoće li zaigrati za beogradski Partizan?

– Hoću li ikada zaigrati, vidjet ćemo. Znam samo da sam vodio dugačke razgovore sa Željkom Obradovićem, trenerom Partizana. Satima smo ugodno razgovarali, ali ipak sam odlučio ostati u Realu. Partizan jednog dana? Nikad se ne zna – rekao je Hezonja.

Uskoro počinje Euroliga, što može Real?

– Možemo jako puno. Imamo strašnu ekipu, tu je Musa, Tavares, Campazzo, Deck, Ibaka, Yabusele... Zadnje finale izgubili smo od Panathinaikosa. Vrijeme je da osvojimo 12. naslov. Naravno, neće biti lako, dugačka je sezona, puno je to utakmica, teških gostovanja. Ali da imamo dobar roster, imamo – zaključio je Hezonja.