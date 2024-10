Ipak ništa od senzacije: Nijemci nakon drame slavili u Zenici, Prosinečki izgubio s Crnom Gorom

Nogometaši Njemačke zadržali su prvo mjesto u skupini 3A Lige nacija 2-1 (2-0) gostujućom pobjedom protiv Bosne i Hercegovine u Zenici.

Njemačka je u drugom dijelu prvog poluvremena povela sa 2-0 s dva gola Undava (30, 36) te je još tri puta tresla mrežu domaćina, ali ti pogoci su poništavani zbog zaleđa da bi veteran Džeko (69) udarcem glavom vratio nadu selekciji BiH, no na kraju to nije bilo dovoljno za pozitivan ishod.

U drugom susretu ove skupine Mađarska i Nizozemska su u Budimpešti igrale 1-1 (1-0). Domaći su poveli preko Sallaija (32), a izjednačio je Dumfries (83).

Nakon tri kola Njemačka je na vrhu sa sedam bodova, druga Nizozemska ima pet, treća Mađarska dva, a četvrta BiH jedan.

Nogometna reprezentacija Crne Gore poražena je na gostovanju u Turskoj, i to rezultatom 1:0. Jedini pogodak za domaćine u dvoboju 3. kola Lige B postigao je Irfan Can Kahveci u 69. minuti, samo sedam minuta nakon što je ušao u igru. Turci su bili bolji kroz čitav dvoboj, a reprezentaciji Roberta Prosinečkog to je treći poraz u tri utakmice u ovoj kampanji. U sljedećem kolu gostuje u Walesu koji je danas na Islandu odigrao 2:2. Crna Gora se nalazi u teškoj situaciji, bez bodova, na dnu skupine, s jako malim izgledima da izbjegne posljednje mjesto koje vodi u Ligu C.