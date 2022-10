Igrač na kojeg Dalić ne računa asistirao za pobjedu svog kluba

Talijanski nogometni prvak Milan u susretu je 10. kola Serie A kao gost svladao Veronu s 2:1 (1:1).

Milan je rano poveo, u 9. minuti nespretnim autogolom Velosa, a dvije minute potom Giroud je propustio "zicer" za povećanje prednosti. Za taj promašaj gost je kažnjen u 19. minuti kada je udarac Guntera Gabbia skrenuo u vlastitu mrežu za 1:1. Taj je rezultat stajao sve do 81. minute kada se u napad ubacio Tonali i iskoristio lucidno proigravanje Ante Rebića za pobjednički pogodak.

Rebić je odigrao drugo poluvrijeme za Milan koji je s ova tri boda stigao na treće mjesto ljestvice sa 23 boda, tri manje od vodećeg Napolija, a jednim manje od druge Atalante. Verona je ostala u zoni ispadanja, 18. s pet bodova.

Foto: EXPA/ laPresse/ Massimo Paolone 01.10.2022, Stadio Carlo Castellani, Empoli, ITA, Serie A, Empoli FC vs AC Milan, 8. Runde, im Bild Ante Rebic (A.C. Milan) esulta dopo aver realizzato il gol 0-1 // : Ante Rebic (A.C. Milan) celebrates after scoring goal 0-1 during the Seria A 8th round match between Empoli FC and AC Milan at the Stadio Carlo Castellani in Empoli, Italy on 2022/10/01. EXPA Pictures © 2022, PhotoCredit: EXPA/ laPresse/ Massimo Paolone *****ATTENTION - for AUT, SUI, CRO, SLO only***** Photo: EXPA/ laPresse/ Massimo Paolone/EXPA

Ranije u nedjelju Napoli je sa 3:2 (1:1) na svom terenu svladao Bolognu. Iako je Napoli napadao čitavim tijekom susreta, povela je Bologna golom Zirkzeea (41) pred kraj prvog poluvremena. Ipak, Juan Jesus (45) je iz gužve uspio poravnati neposredno prije odlaska na odmor da bi Lozano (49) početom nastavka doveo Napoli u vodstvo.

Greškom vratara Mereta koji je primio gol iz velike udaljenosti Barrow (52) je odmah potom poravnao na 2:2, no veliku nadmoć domaćih okrunio je Osimhen (69). Nikola Moro igrao je za Bolognu od 71. minute.

