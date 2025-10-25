Igor Tudor hrabro progovorio o gorućem pitanju: 'Ne bojim se! Strah mi je na nuli...'

"Iskreno, uopće nemam taj strah. Od 0 do 10, taj strah je nula", odlučno je poručio Igor Tudor na konferenciji za medije uoči gostovanja kod Lazija, odgovarajući na sve glasnija nagađanja o njegovoj smjeni. Unatoč sedam uzastopnih utakmica bez pobjede, hrvatski trener zrači samopouzdanjem. "Uživam u svemu, čak i u poteškoćama. Sve mi je kristalno jasno u glavi i to mi daje snagu. Ne razmišljam o sebi, već 24 sata dnevno mislim kako motivirati igrače, kako ih odmoriti i pronaći rješenja. Budućnost me ne zanima, osim sutrašnje utakmice", dodao je Tudor, jasno dajući do znanja da je potpuno fokusiran na prekid crnog niza Juventusa.

Pritisak na Tudora i njegovu momčad dosegao je vrhunac. "Stara dama" nije slavila još od 13. rujna, a posljednja dva poraza od Coma i Real Madrida dodatno su produbila krizu. Uz to, napad je zakazao, s obzirom na to da Juventus nije postigao pogodak u zadnja tri susreta. Situaciju dodatno komplicira stanje na ljestvici Serie A, gdje Juventus drži četvrto mjesto, posljednje koje vodi u Ligu prvaka, no za vratom mu pušu upravo Lazio i Roma s istim brojem bodova. Unatoč tome, Tudor spušta loptu na zemlju: "Protiv Lazija će biti važna utakmica, ali ne i presudna. Uvjeren sam da ćemo se kvalificirati za Ligu prvaka."

Svjestan problema s realizacijom, Tudor je najavio mogući radikalan zaokret u taktici, čak i po cijenu narušavanja obrambene stabilnosti koja je tradicionalno zaštitni znak kluba iz Torina. "Vjerojatno da, možda moramo igrati s više napadača, odustajući od obrambene čvrstoće. Možda s dva klasična napadača, možda s Kenanom Yildizom i Ciscom Conceiçãom zajedno. Moram vidjeti mogu li se odreći nečega za dobrobit momčadi. Svaki trener želi čvrstinu u obrani, ali možda igranje s određenim brojem igrača nije dovoljno da bismo bili opasni. Moramo pronaći ravnotežu", analitički je objasnio Tudor svoju dilemu.

Osim taktike, hrvatski stručnjak dotaknuo se i pitanja liderstva te mentaliteta modernih igrača. Odbio je usporedbe između mlade zvijezde Kenana Yildiza i legende Alessandra Del Piera, istaknuvši kako je Yildiz "možda i najvažniji igrač momčadi" koji nosi ogroman teret. Tudor je iznio i zanimljivo zapažanje o novim generacijama. "Jasno je da je osobnost nove generacije igrača potpuno drugačija. Kada nađete igrača s pravom osobnošću, to je kao da imate zlato. Svaka nova generacija više misli o sebi nego o drugima. Iskreno, vidim manje empatije i više sebičnosti, što je problem u svijetu općenito", zaključio je, ipak istaknuvši Manuela Locatellija, Dušana Vlahovića i Yildiza kao igrače s liderskim potencijalom. Za utakmicu protiv Lazija, svog bivšeg kluba, na raspolaganju će imati oporavljenog Vlahovića.