Hrvatska večeras igra jednu od ključnih utakmica na SP-u. Evo gdje je možete pogledati

Rukometaši Hrvatske s Egiptom su na svjetskim prvenstvima dosad igrali četiri puta. Triput smo pobijedili, jednom izgubili. Prvi put smo s igrali 1995. godine na Islandu, u četvrtfinalu, bilo je 30:16 za nas. Danas ćemo se sučeliti u dvoboju 3. kola Skupine H na Svjetskom prvenstvu, a dvoboj počinje u 20.30 u zagrebačkoj Areni. Izravan prijenos i ovoga će puta biti na RTL televiziji.

- Sjećam se da je Egipat do naše utakmice bio prilično uvjerljiv. Imali su jednog sjajnog šutera koji je zabijao pogotke s 10, 12 metara. No, naša obrana i posebice vratari, onemogućili su njihov napad i postigli smo jako puno pogodaka iz kontre te na kraju ih uvjerljivo svladali. Ta se pobjeda dogodila nakon što smo jedva, na sedmerce, prošli Tunis u osmini finala – rekao je Zdravko Zovko, tadašnji izbornik Hrvatske.

Na sljedeći susret s njima čekali smo 18 godina. Na SP-u u Španjolskoj pobijedili smo u skupini s 24:23, a četiri godine kasnije izbacili smo ih ponovno u nokaut fazi. Bilo je to u Francuskoj, kada smo u osmini finala pobijedili s 21:19. Posljednji međusobni susret dogodio se 2023. godine na Svjetskom prvenstvu u Švedskoj. Bila je to utakmica prvog kola u skupini, a Egipat nas je svladao s uvjerljivih 31:22. Iz te postave danas na SP-u igraju Cindrić, Kuzmanović, Martinović, Šušnja, Šipić, Glavaš i Jelinić. Naš najefikasniji igrač bio je Šipić s pet pogodaka.

- Da se može vratiti vrijeme, igrao bih obranu 5-1, a ne 6-0. Ni sam ne znam zašto sam odustao od obrane s igračem naprijed – rekao je Hrvoje Horvat, tadašnji izbornik.

Egipat je, uz Tunis, jedina afrička reprezentacija koja se može pohvaliti da je igrala u polufinalu svjetskih prvenstava. Bili su četvrti 2001. godine, a Tunis je isto mjesto zauzeo četiri godine kasnije. Afrika još uvijek čeka na prvu medalju, a Egipćani se nadaju da bi se to moglo dogoditi baš na ovom SP-u. Bili su dvaput domaćini svjetskih prvenstava, ali to nisu iskoristili. Zanimljivo je da su 1999. i 2021. godine kao domaćini osvojili sedmo mjesto. No, na SP-u 2021. bili su jako blizu da izbace Dansku, izgubili su u četvrtfinalu tek nakon produžetaka.

Većina igrača im igra u Europi, barem oni najvažniji. Najbolji su uglavnom u Francuskoj – Omar (PSG), Heshar (Montpellier), Elderaa (Limoges) i Sanad (Nimes). Zein igra u Dinamo iz Bukurešta, Nafea u Vojvodini, a Ali u Sportingu. Ostali igraju za dva najveća egipatska kluba, Al Ahli i Zamalek.