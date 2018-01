UŽIVO Hrvatska u paklu Spaladium Arene ide po treću pobjedu

POBJEDA SRBIJE

Srbija je zamalo napravila podvig protiv Islanda. Srbi su slavili 29:26, no za siguran prolazak dalje trebala im je pobjeda s četiri gola razlike. Srbi su imali zadnji napad, no nisu to najbolje napravili. Nenadić je tukao, ali je Gustavsson obranio njegov udarac. Srbiji sada za prolazak dalje treba pobjede Švedske protiv Hrvatske, u protivnom se oprašta od natjecanja.