RUKOMET

Liga prvaka: Pobjede Szegeda i Wisle

DEU, EHF Champions League, Fuechse Berlin vs. Orlen Wisla Plock,
Engler
VL
Autor
Hina
21.11.2025.
u 02:00

U pobjedi Szegeda Jelinić je sudjelovao s tri, dok je Šoštarić zabio dva gola, dok je u uspjeh Wisle Mihić je ugradio tri, a Šušnja dva pogotka.

Hrvatski rukometaši Marin Jelinić i Mario Šoštarić u dresu Pick Szegeda te Lovro Mihić i Leon Šušnja u dresu Wisle iz Plocka bili su uspješni u susretima 8. kola Lige prvaka, Pick Szeged je s uvjerljivih 35-20 svladao Pelister, dok je Wisla na gostovanju bila bolja od danskog GOG-a sa 30-28.

Na ljestvici je Wisla treća sa 10 bodova, a Szeged četvrti s osam. Ispred njih su Magdeburg s maksimalnih 16 te Barcelona sa 14 bodova. U ovoj skupini se nalazi i Zagreb koji je na dnu bez bodova.

Liga prvaka rukomet

Kupnja