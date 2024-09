Hrvatska ponovno ima tri jaka kluba! Naši vaterpolisti idu po nove trofeje

Vaterpolisti Mladosti otputovali su u Kragujevac na kvalifikacijski turnir za Ligu prvaka što se igra od petka do nedjelje. Transferima izvedenim ovog ljeta klub sa Save silno se pojačao pa je mladostašima postalo deset igrača, što je doista rekordno preslagivanje u nekom hrvatskom klubu.

Pitali smo stoga Josipa Vrlića, prvog centra svjetskih prvaka, sjeća li se on ovakve rekonstrukcije momčadi u Hrvatskoj?

– Bilo je stvaranja takvih ekipa, ali nikad nije bilo u Hrvatskoj. Novi Beograd je to učinio prije nekoliko godina pa Radnički iz Kragujevca prije desetak godina. To je ono što nam je falilo, da nakon dužeg niza godina opet imam tri vrhunska kluba, imat ćemo vrlo konkurentne Jug, Jadran i Mladost. Svaki od njih će žudjeti za najboljim rezultatom, a ja mislim da ćemo to biti mi.

Ništa bez Grada Zagreba

U slučaju žabaca, ovdje je situacija ipak nešto drugačija jer većina ovih pridošlih igrača već je igrala za Mladost.

– Svima nam je drago što nismo samo kupovali igrače nego što smo vraćali svoje. I to je možda najbitnije svim ovim dečkima koji su se vratili kući.

Svega ovoga ne bi bilo da Grad Zagreb nije stao iza ovog trofejnog kluba, na čemu zahvaljuje i Josip Vrlić. Koji je sada cilj ove družine?

– Zahvaljujemo Gradu kao i svima koji pomažu. Zagreb je uspio, a sada mi kao igrači moramo to opravdati. Mladost je jedan od najtrofejnijih klubova u svijetu i željan je trofeja i mi ćemo to u plivalištu morati dokazati. Ja se nadam da će ovo u Kragujevcu proći kako treba da nakon toga možemo sanjati i o europskom trofeju. Kao momčad, mi ćemo rasti kroz sezonu, no mi već od petka do nedjelje moramo igrati jako dobro.

Kragujevac je grad u kojem je Josip igrao jer je, čak u dva navrata, branio boje tamošnjeg Radničkog.

– Nisam mislio da će napraviti ovakvu vrlo respektabilnu momčad, sve u zadnji tren. I oni žele trofej Lige prvaka.

Kakav je tamo ugođaj na bazenu? Jesu li vatreni navijači? Možda Vrli zasluži i koji aplauz.

– Pa dobro, to nije bitno. Svaki od nas, što je više publike, više uživa. Koliko je to dobro za njih, dobro je i za nas jer to i kod nas izvlači posljednje atome snage. Njihovi navijači jesu vatreni i sigurno će doći u velikom broju i s te strane nam neće biti lako.

Njihovo posljednje pojačanje prilično je iznenađenje. Iz igračke mirovine, koju je ljetos objavio, vratio se 39-godišnji Duško Pijetlović.

– Sve nas je to iznenadilo, ali on je vrhunski centar, možda jedan od najboljih u ovom sportu. Tijekom sezone će im sigurno dobro doći, jedino ne znam koliko je fizički spreman, no četvrtinu-dvije može odigrati i već to će njima biti puno.

Na predstavljanju nove momčadi Mladosti, razgovaralo se i o suparnicima, no i oni moraju zacijelo razgovarati i o mladostašima jer će se namjeriti na šest igrača iz olimpijskog finala (Vrlić, Biljaka, Bukić, Lazić, Vukičević, Harkov), ali i vratara Marcelića, iskusnog beka Buljubašića, Bašića, braću Bušić, Jajčevića, Mislava Vrlića te rezervnog vratara Sunaru. Sastav je to kakvog Mladost, barem po imenima, dugo nije imala.

– Naravno. Mi ove godine ciljamo na najviša postolja i dovedeno je deset pojačanja koja bi, i pojedinačno, svakom klubu dobro došla. I siguran sam da suparnici razgovaraju o nama, a ne samo mi o njima. Sigurno da nas i proučavaju i da se vesele što i mi nismo uigrani jer kasnije će to biti puno bolje. Srećom, dosta nas je igralo skupa u reprezentaciji ovo ljeto i ovih godina pa se dobro poznajemo i to moramo iskoristiti.

S obzirom na Josipove veteranske godine, a njemu je samo jedna manje nego Pijetloviću, ovaj Riječanin očito se još uvijek jako dobro fizički osjeća.

– Tjelesno se osjećam dobro i vidim to u igri. Zapravo, volim igrati vaterpolo, a kada se budem umorio od igranja, onda ću sigurno prestati. Dok god me drže ta neka volja i želja i dok budem fizički sve mogao podnositi, sigurno se neću oprostiti.

Jadran se plasirao izravno

Kod veterana, prva pomisao na umirovljenje obično dolazi od zasićenosti treninzima. Mnogi i dalje vole igrati, ali više ne podnose treninge jednako entuzijastično kao prije.

– Tako je. Zasićenje se s treningom s 32, 33 godine i to je normalno. Od toga ne treba bježati. Ipak je vaterpolo jedan od sportova s najtežim treninzima. U vaterpolu se trenira jako puno i kada dođeš u neke godine, to ti najteže pada. Treba imati dobre vaterpolske, ali i kondicijske trenere kao što je Pero Kuterovac, koji će malo i popustiti kada vidi da je to potrebno. Vjerujem da će me pripremiti na najbolji mogući način – zaključio je ovaj div od 198 centimetara i 130 kilograma.

Istovremeno, točnije od četvrtka do nedjelje, dubrovački Jug će biti domaćin još jednog kvalifikacijskog turnira na kojem će sudjelovati Barcelona, Jadran iz Herceg Novog, Dinamo iz Bukurešta i Banja Luka. A to se čini ipak nešto lakšim turnirom od onoga koji čeka mladostaše (Radnički, grčki Vouliagmeni, budimpeštanski BVSC) jer tko god otpadne u Kragujevcu, bit će konkurentan za osvajanje LEN Eurokupa. Splitski Jadran u kvalifikacije ne mora jer se kao prvak države izravno kvalificirao.

