Gledatelje je razljutio ovaj potez RTL-a: Ovo se nije trebalo prikazati na televiziji

Hrvoje i Silvija odlučno su ušli u tjedan razotkrivanja u sociološkom eksperimentu "Brak na prvu". Hrvoju je jasno da svi koji imaju djecu njih stavljaju na prvo mjesto te otkrio kako je u prvom braku doznao da može imati djecu samo potpomognutom oplodnjom. „Malo me to uzdrmalo, najviše zato što sam mu na svadbi rekla da moja mala hoće brata“, iskrena je bila Silvija, koju je posjetila kuma. Silvija joj je pričala koliko joj je lijepo u braku, što je šokiralo njezinu kumu. „Mislila sam, odradit ćemo to vjenčanje, pojesti tortu i idemo“, komentirala je. Nastavila joj je pričati kako je Hrvoje dosta zatvoren, ali dala mu je prostora jer ni sama ne voli kad je stjerana u kut te joj otkrila kako je danas doznala da navodno ne može imati djecu. Dodala je kako joj je samo žao što nisu o tome privatno razgovarali, a kumi je zasmetalo što joj to nije odmah rekao.

„Ako si stvarno u redu s nečim, onda to kažeš odmah. Zar ne zaslužuje odmah znati?“ pitala se kuma kojoj se nije svidjelo i što su Hrvoju na listi prioriteta prvo - putovanja. „Realno, mislim da bi tebe prodao za neko putovanje jer si mu tek na trećem mjestu. Ljudi koji putuju su u potrazi i imam dojam da nije našao sebe“, zaključila je kuma. Djevojke su se navečer našle i razgovarale o zadatku, a Silvija je otkrila što je doznala o Hrvoju te kako je očekivala da će joj to ranije reći. „Ovu dinamiku odnosa ne mogu usporediti ni s jednom do sada. U stvarnom životu ne znam bih li dala ikome ovoliko vremena da me drži na 'diplomatskom'. Ja sam puna razumijevanja, ali imam razumijevanja za sebe i znam što ja tražim - to je netko tko ima istu želju kao ja, a to je otvoriti se, razviti… Po ovome, to neka nekompatibilnost zapravo“, smatra Silvija. Gledatelji su na Facebook stranici RTL-a komentirali ovaj događaj i pohvalili Hrvoja jer je bio iskren te su se malo bili iznenađeni što je Silvija o ovoj temi pričala i s ostalim kandidatima u ovom eksperimentu te im se ne sviđa što je tako intimnu informaciju dijelila s drugima.

- To je njihova privatna stvar i to ne treba nikome pričati, čovjek iskren a umjetna oplodnja nije to sad nešto auu. Kvalitetan čovjek , ne bi ga trebala otpisati zbog toga. U krajnjem slučaju mogu usvojiti dijete, ona već ima svoje. Zašto joj je uopće i govorio? Pa ona je totalno privatnu informaciju razglasila za 5 min. Čovjek je iskren svaka čast. Mislim da ona nije to trebala svima prepričavali, bez obzira što je on to rekao pred kamerama. To je veliki minus za nju, a on ju testira da vidi koliko se može prema njoj otvoriti. Ovo se nije trebalo prikazati na TV-u, jedina pozitivna stvar je što sad zna kakvu tračericu ima za ženu - bili su komentari gledatelja.

