Europska je prvakinja i nova zvijezda naše atletike: 'Zaljubila sam se zbog Sandre Elkasević'

Vita Barbić, europska prvakinja do 18 godina u bacanju koplja, nastupit će u Limi na svom prvom Svjetskom juniorskom prvenstvu. Nedavno je navršila 17 godina, a u glavnom gradu Perua nadmetat će se s puno starijim djevojkama.

– Za mene je sezona završila onog trenutka kada sam osvojila zlato i broncu u jednom danu, u razmaku od samo nekoliko sati, na Europskom prvenstvu do 18 godina u Banskoj Bistrici. Tako da je nastup na juniorskom SP-u te po povratku na Hanžeku samo bonus. To su natjecanja na kojima ću biti potpuno rasterećena, bez ikakvog pritiska. Ta dva natjecanja jedna su vrsta nagrade za mene na kraju sezone – rekla je Vita.

Smještaj je super

Put do Lime potrajao je gotovo cijeli dan. Let od Amsterdama do Lime trajao je 12 i pol sati.

– Nije mi bio prvi put da sam ovako daleko putovala. Išla sam k sestri dvaput u Ameriku. Dobro podnosim dugačke letove, uglavnom spavam.

Smještaj u Limi puno je bolji nego u Banskoj Bistrici?

To je sigurno. Tamo smo bili smješteni u nekakvom Učeničkom domu. Nadam se da će mi vrijeme dozvoliti da nešto i vidim od grada, premda su nam rekli da je zbog vlastite sigurnosti bolje da ne izlazimo iz hotela. Nadam se da neće biti tako strogo i da od Lime neću vidjeti samo hotel i stadion – istaknula je Vita.

Gledajući startnu listu, imate osmi prijavljeni rezultat. Znači li to da sigurno računate na finale?

– Ne znam. Bilo bi lijepo da imam dva nastupa u Limi. Još se ne zna kvalifikacijska norma za finale. Znam samo da je prva favoritkinja za zlato Kineskinja Ziyi Yan, koja je ove sezone bacila koplje 64,28 metara. Tu je i odlična Njemica Lukas s hicem od 58,70 metara. Ja sam inače treća najmlađa na ovom Svjetskom prvenstvu što se tiče bacanja koplja. Mlađe od mene su Yan i Stubbs s Bahama. Kineskinja je tek ove godine napunila 16 godina.

Bitno je da se koplja nisu izgubila po putu.

– Za svaki slučaj trener Pavković stavio je tragače u torbu s kopljima, ha ha.

Na Europskom prvenstvu u Banskoj Bistrici zlatnu i brončanu frizuru napravila je sestra. Tko će sada biti zadužen za sretne pletenice?

– Mia Wild. Ona je to dobro napravila prošle godine kada smo bili na Europskom kadetskom prvenstvu u Jeruzalemu – reći će Vita.

Znate li da deset godina čekamo na novu medalju na svjetskim juniorskim prvenstvima?

– Nemam pojma. Morat ćemo to pod hitno ispraviti u Limi. Imamo sigurnog kandidata za medalju – Janu Koščak u sedmoboju.

Prije tih deset godina osvojili smo medalju u bacanju koplja, Sara Kolak bila je brončana...

– Baš bi bila dobra priča da se tako nešto ponovi u Peruu, zar ne? – pita se Vita.

A mi se pitamo koliko će dugo bacati usporedno koplje i disk?

– Da se mene pita – što dulje. U disk sam se zaljubila kao djevojčica kada sam gledala Sandru Elkasević i željela sam biti poput nje. Opet, u koplju imam za sada bolje rezultate...

Za sve je kriva sestra

Kako ste završili u atletici?

– Za sve je kriva moja sestra Klara. Jednog dana prolazili smo pored atletskog stadiona Svetice i vidjele smo oglas – upisi u klub Dinamo Zrinjevac. Klara je odmah počela trenirati, meni je trebalo malo više vremena. U početku sam trenirala sve discipline, sve osim trčanja. Mrzila sam trčati i svaki put kada bi na rasporedu bilo trčanje, uvijek bih izmislila razlog da ne trčim – rekla je učenica trećeg razreda Prirodoslovne škole Vladimira Preloga.

Mama Marija je stomatologinja, tata Ljubo veterinar, a sestra je u međuvremenu otišla na studij u Boston.

– Rekla sam mami da, ne krene li mi dobro u sportu, uvijek mogu biti stomatologinja. Da se nastavi obiteljska tradicija – kaže Vita.

Po povratku iz daleke Lime imat ćete samo četiri dana da se pripremite za nastup na Hanžeku.

– Ne bojim se za sebe. Bit će još dovoljno energije da pokažem što mogu. Uostalom, nastupat ću rame uz rame s bivšom i sadašnjom olimpijskom pobjednicom i to mora biti veliki motiv. Imat ću i veliku podršku s tribina. Moji navijači već su kupili ulaznice za pola jedne tribine. Ne mogu ih razočarati – istaknula je Vita.

Je li moguće da i vas za četiri godine vidimo na Olimpijskim igrama u Los Angelesu?

– Napravit ću sve da mi se taj san ostvari. Četiri godine dugačko su razdoblje, svašta se može dogoditi. Nadam se da će me do tada zdravlje poslužiti. Sad, hoću li u Los Angelesu nastupiti u bacanju koplja ili diska, to je veliko pitanje – zaključila je Vita.

